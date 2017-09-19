Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым оценил как «хорошие» Борис Джонсон, британский министр иностранных дел. Об этом он сообщил журналистам по итогам личной встречи с главой российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«У нас была хорошая встреча с министром Лавровым, мы затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес», — заявил британский министр.

По оценке Джонсона, двусторонние отношения имеют свои положительные и отрицательные стороны. Он уточнил, что сейчас Москва и Лондон рассматривают вопрос о планах визита Джонсона в Россию.

«Мы работаем над этим», — пояснил британец.

Напомним, встреча Джонсона и Лаврова состоялась в Нью-Йорке «на полях» 72-й Генеральной ассамблеи ООН. В ходе визита в США Лавров провел еще ряд важных переговоров.

Так, 17 августа он встретился с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном по теме Сирии и Украины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября состоялась встреча с японским министром иностранных дел Таро Коно. Лавров назвал сроки предстоящего визита коллеги из Японии в Россию.