Загреб, 20 сентября, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Требование снять билборды с изображением жены президента США Дональда Трампа поступило к Американскому институту в Хорватии, передает телеканал RTL.

U.S. Air Force Меланья Трамп

Рекламные вывески, которые появились на улицах хорватской столицы, жена американского президента Меланья Трамп потребовала снять лично. На это она дала властям сутки.

Телеканал, комментируя неудачно начавшуюся рекламную кампанию по популяризации в стране английского языка, в результате чего на плакатах оказалось фото Трамп, отметил, что акция приняла неожиданный оборот:

«Мы получили эксклюзивную информацию, что госпожа Трамп в негодовании, и кроме того, что готовится иск, от нее поступило требование снять плакаты в течение 24 часов».

Поясняя сложившуюся ситуацию, представитель Трамп в Хорватии Наташа Пирц Мусар отметила, что по законам этой страны «никто не может использовать фотографию человека в коммерческих целях», если персона не дала своего согласия.

Напомним, плакаты в Загребе провисели несколько дней. На них изображена Трамп с микрофоном. На билбордах написано, как полезно изучать английский язык.