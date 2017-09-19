Киев, 19 сентября, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Минск использует свои политические связи ради получения финансовой выгоды, в том числе в вопросе поставок электроэнергии. Теперь Белоруссия и Украина продолжают наращивать сотрудничество в энергетической сфере. Стороны договорились продлить коммерческий обмен электроэнергией. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в украинской энергетической компании «Укрэнерго».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Всё для тебя сделаю

Также НЭК «Укрэнерго», ГПО «Белэнерго» и республиканское унитарное предприятие электроэнергетики Белоруссии «ОДУ» (РУП «ОДУ») на минувшей неделе заключили договор о предоставлении аварийной взаимопомощи в режиме параллельной работы энергетических систем двух стран.

Договор был заключен во время визита делегации Белоруссии в Киев. Теперь документ должен быть согласован с Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг. После этого договор на Украине вступит в силу.

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Напомним, что «Укрэнерго» и «Белэнерго» еще в 2005 году подписали контракт о поставке в 2006 году до 2,5 миллиардов киловатт-часов украинской электроэнергии по стабильным ценам в период его действия. Однако позднее возникли проблемы, и уже в 2007 году Минск заявил, что готов заменить собственной электроэнергией импорт из Украины в случае повышения цен на украинскую электроэнергию.

Только в конце 2006 года сторонам удалось договориться по поводу формулы цены на электроэнергию, по которой будут осуществляться поставки электрической энергии в Белоруссию. Как только консенсус был найден, Минск отложил планы по наращиванию производства собственной электроэнергии и заявил о готовности увеличить импорт электроэнергии с Украины. До этого момента Белоруссия импортировала электроэнергию только из России.

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Позднее посол Белоруссии на Украине Валентин Величко подчеркнул, что Минск и Киев будут строить отношения в экономической сфере на взаимовыгодной основе. Тогда же Величко отмечал важность совместной работы двух стран в энергетической сфере: Белоруссия потребляла 50% экспорта электроэнергии Украины.

Причем поставки электроэнергии с Украины в Белоруссию нельзя назвать надежными. Например, в 2014 году из-за дефицита электроэнергии ее экспорт в Белоруссию был полностью прекращен. Возобновились поставки только в октябре 2016 года.

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Зачем Белоруссии украинская электроэнергия? В целом Белоруссия способна лишь своими силами обеспечить потребности в электроэнергии. Однако импортирует ее она в целях снижения издержек. Особенно это актуально весной и летом: тогда осуществляются ремонтные работы, а станции прекращают выработку тепловой энергии. Именно поэтому с 2006 года Белоруссия диверсифицировала закупку электроэнергии за счет импорта с Украины и пыталась как можно больше закупать именно украинскую электроэнергию, так как она была дешевле российской.

Однако, как только Минск увидел, что российские цены привлекательнее, интерес к Украине в этом плане снизился. Так, Минэнерго Белоруссии запланировало в 2017—2018 годах закупать примерно по 2,5 млрд кВт/ч электроэнергии. При этом договорилась с Россией о покупке в 2017 году 2,5 млрд кВт/ч (законтрактованная), и еще 1 млрд кВт/ч как резерв.

Сейчас Белоруссия, используя свои политические связи с разными странами, пытается «выбить» для себя наиболее лакомые куски пирога. Это хорошо видно по нефтегазовому спору с Россией в 2016 году, по наращиванию грузопотока из ЕС, по импорту электроэнергии из ненадежной Украины и другим областям экономики.

После ввода в строй Белорусской АЭС, которую строят российские специалисты, страна планирует полностью отказаться от импорта электроэнергии. Однако не исключено, что и в этом случае Минск не решит поторговаться и потребовать у России снижения цен на электроэнергию.