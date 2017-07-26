Украина прекратила подачу электроэнергии в ДНР и ЛНР

Киев, , 14:17 — REGNUM Власти Украины с 26 июля 2017 г. прекратили поставки электроэнергии в неконтролируемые районы Донбасса. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на своей странице в соцсети Facebook.

«26 июля прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области, — написал Ковальчук. — Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины».

При этом он добавил, что потребности территорий ДНР и ЛНР в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, а также другими производителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.