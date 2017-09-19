Дамаск, 19 сентября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. С начала нынешнего лета, можно сказать, что в Сирии установилось российское время: люди Москвы повсюду — они решают военные, дипломатические, гуманитарные вопросы, а также проблемы безопасности. Они организовали и запустили в Астане переговоры с Ираном и Турцией о деэскалации в Сирии и определяют ее будущее устройство. Они патрулируют зоны контроля правительственных войск, раздают медикаменты обеим воюющим сторонам. Об этом пишет корреспондент французской Le Figaro Изабель Мандро.

Минобороны России Алеппо

«Объективно говоря, — считает она, — российские военные, дипломаты и агенты сначала обеспечили Асаду стабильность нахождения его на занимаемом посту, потом погнали мятежников от позиций правительственных войск и, наконец, лишили воюющих оппозиционеров последних надежд, выбив их из Алеппо. Сейчас Россия намерена поставить точку в войне, затянувшейся на шесть долгих лет».

Минобороны России Гуманитарная помощь из России

Автор считает, что сближение с Анкарой и отход от внутрисирийских дел Вашингтона, сосредоточившегося исключительно на войне против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предоставляет возможность России сформировать такой вариант выхода из конфликта, какой ей больше нравится. Таким образом, в Сирии будет создан своеобразный «путинский мир». Часто встречающиеся на правительственной территории портреты кремлевского лидера постоянно подтверждают эту догадку.

Русские — везде. Они наступают, утверждает член Высшего комитета по переговорам (дипломатический орган сирийской оппозиции) Абдулахад Астефо. — Они пришли в мою страну, стремясь оккупировать ее. Стоит признать при этом, что они много работают. Из всех международных сил, обращающих внимание на Сирию, русские — единственные, кто, дав слово, держит его.