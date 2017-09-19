Москва, 19 сентября, 2017, 21:18 — ИА Регнум. США, выделившие в своем военном бюджете несколько сотен миллионов долларов для поддержки Украины, поставят «бэушный хлам», но даже такие поставки приведут к обострению ситуации в Донбассе. Об этом заявил политический аналитик Руслан Отсашко сегодня, 19 сентября.

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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин прокомментировал информацию о выделении денежных средств на «оборонные нужды Украины»:

«Они пойдут чисто на войну, это значит, что количество пострадавших у нас может увеличиться».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможные поставки оружия НАТО на Украину. Он сказал, что поставки оружия на Украину не будут способствовать урегулирования ситуации в Донбассе.

Отметим, сегодня, 19 сентября, президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter написал, что, согласно одобренному Сенатом военному бюджету США, американцы выделят $500 млн для военной поддержки Украины.

18 сентября, выступая в военной академии Вест-Пойнт в США, Порошенко заявил, что современное американское оружие поможет Украине освободить Донбасс.

Отметим, что украинская сторона безуспешно добивается от НАТО поставок летального вооружения на Украину с 2014 года, сразу после антиконституционного переворота в Киеве. За три года оружие было поставлено только из Литвы.

Напомним, Белый дом ранее представил проект федерального бюджета на 2013 год, в котором предусматривалось выделение $350 млн Украине на различные нужды. По линии министерства обороны США предусмотрено выделение Украине помощи в сфере обороны и безопасности на $150 млн. В основном эти средства предлагается направить на обучение, оснащение и консультирование украинских военнослужащих, а также укрепление потенциала Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности. Однако новый бюджет включает возможность поставок летального оружия на Украину, чего не было в предыдущих бюджетах США.