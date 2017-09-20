Москва, 21 сентября, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Прошедшая в Японии встреча Михаила Горбачева и лидера входящей в правящую коалицию партии «Новая Комэйто» Нацуо Ямагути вновь напомнила о связанных с территориальными претензиями Японии событиях времен перестройки. О том, что происходило в то время и как проявлялось «новое мышление» на японском направлении, пишет доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония

Первоначально приход к власти Горбачева не повлек существенных перемен в отношениях между Японией и СССР, в том числе в вопросе о южных Курилах. Этому способствовала и позиция Токио, внесшего свой вклад в экономическое изматывание СССР в период навязанной ему гонки вооружений. К тому же после подписания японо-китайского договора о мире и дружбе (1978 год) СССР значительно вложился в укрепление своих границ с Китаем и Японией; в то же время для снижения градуса противостояния прямой политический диалог с Токио решено было восстановить.

Вместе с тем новая администрация СССР не сменила позицию по японским территориальным претензиям. Новый глава МИД Эдуард Шеварднадзе заявлял прямо, что так называемый территориальный вопрос Кремль считает решенным:

«У Советского Союза территория большая, но лишней земли у нас нет», — сказал Шеварднадзе, повторяя высказывание Андрея Громыко.

В Японии, однако же, надежды на «новое мышление» Горбачева сохранялись. Отмечалось, что, несмотря на свою четко заявленную позицию, руководство СССР стало «считать невозможным для себя препятствовать намерению Японии вести речь об этих территориях». Когда же признаки провала перестройки стали проявляться все явственнее, среди японских советологов пошли разговоры о финансовой помощи из-за рубежа, которая необходима генсеку для оздоровления ситуации в стране, — одной из главных уступок, на которые пришлось бы ему пойти, считалось «возвращение» Курил.

Если в первые годы своего правления Горбачев не готов был торговаться по поводу Курил, то уже на рубеже 1989−1990, когда финансовое положение СССР значительно осложнилось, в окружении генсека стала вызывать все больший интерес идея о получении «хорошей цены» за Курилы.

Как Токио разрабатывал план обмена Курил на финансовую помощь, читайте в статье: Горбачёв «в душе» был не против: японцы предлагали за Курилы 28 млрд долл

Читайте другие статьи Анатолия Кошкина, посвященные истории и современности российско-японских отношений.