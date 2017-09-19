Дейр-эз-Зор, Сирия, 19 сентября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска в Дейр эз-Зоре отмечают наиболее сильные контратаки с северного направления, подконтрольного отрядам «Сирийских демократических сил» и подразделениям спецназа США, заявил 19 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

U.S. Army Europe ВС США

По словам Игоря Конашенкова, об этом свидетельствуют донесения командиров сирийских правительственных войск. Официальный представитель российского военного ведомства подчеркнул, что подразделения сил специальных операций США вместо освобождения Ракки от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы оказывают антиправительственным формированиям «медицинскую помощь», странным образом превращающуюся в усиление контратак, усложняющих борьбу сирийской армии с отрядами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьёзные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируются с северного направления. То есть там, где расположены формирования Сирийских демократических сил, а также подразделения сил специальных операций США, которые вместо освобождения Ракки якобы «оказывают» этим боевикам «медицинскую помощь» (цитата CNN). Не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть во всех этих «совпадениях» закономерность», — отметил Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Пентагон обвинил ВКС России в нанесении авиаудара в районе Дейр-эз-Зора по союзникам США — отрядам «Сирийских демократических сил».