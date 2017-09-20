Тбилиси, 20 сентября, 2017, 05:07 — ИА Регнум. В преддверии выборов в Грузии напряженность между политическими конкурентами нарастает. В ход идут скандалы на любой вкус, включая обвинения в коррупции, давлении на электорат и финансировании предвыборной кампании «грязными» деньгами. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Так, по информации Службы государственного аудита, наибольший объем пожертвований с начала кампании получила правящая партия «Грузинская мечта». «Единое национальное движение» времен Михаила Саакашвили тоже получало большую часть пожертвований, и заметных волнений этот факт не вызывал. Однако теперь зазвучали ноты протеста, причем от представителей «Грузинской мечты». Дело в том, что, как подозревает министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии Созар Субари, противники «ГМ» могут получать довольно объемные пожертвования (судя по размаху проводимых ими кампаний), но скрывать получаемые пожертвования от контролирующей организации.

В ответ со стороны «Единого национального движения» прозвучало обвинение в корысти разоблачителей:

«Меня такие заявления господина Субари и его коллег не удивляют, так как они именно из-за денег состоят в той организации, которую Иванишвили назвал «Грузинской мечтой» и с которой их связывают только расчет и выгода. Они не могут представить, что такое быть добровольцем, мотивированным человеком, работать с энтузиазмом», — сказал один из лидеров «ЕНД» Ника Мелия.

Мелия также дал понять, что правящая партия напускает туман на реальную обстановку дел, подменяя обсуждение насущных проблем страны разговорами об источниках финансирования оппозиции.

Впрочем, эти две партии — не единственные, втянутые в предвыборные скандалы с обвинениями. Подробности читайте здесь: Грузия: Ни дня без обвинений

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