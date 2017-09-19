Пекин, 19 сентября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Профессор Бостонского университета Джеймс Кац опубликовал данные своего исследования, посвященного популярным в КНР социальным сетям и прочим интернет-ресурсам Поднебесной. По данным американского исследователя, за первые шесть месяцев 2017 года граждане КНР провели в соцсетях более 39,8 млрд часов.

補習後花園 Виртуальное общество

Джеймс Кац отметил, что время, которое тратят китайцы на социальные сети и мессенджеры, хватило бы на строительство 109 египетских пирамид. По данным социального опроса, более 82% граждан Китая первым делом проверяют сообщения на мобильном телефоне, только после чего принимают душ и готовят завтрак, пишет «Жэньминь жибао».

Данные американского исследователя подтвердил заместитель главного редактора авторитетного китайского издания «Жэньминь жибао» Чжан Шоуин, по словам которого читаемость газеты возросла после интеграции электронной версии в популярных социальных сетях Weibo и WeChat.

На сегодняшний день в Китае зарегистрировано более 5 млн сайтов и 700 млн активных интернет-пользователей. Власти страны активно контролируют интернет-пространство, блокируя подозрительные ресурсы и стимулируя отображение достоверной информации в Интернете.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская администрация по вопросам киберпространства сообщила о закрытии доступа к 18 интернет-ресурсам, транслирующим видеоролики различной направленности. В заявлении главного органа цензуры в интернете подчеркивается, что владельцы сайтов распространяли «нелегальный контент».