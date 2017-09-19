Москва, 19 сентября, 2017, 16:24 — ИА Регнум. В Москве заявили о дискриминации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по происхождению и месту жительства. Так, 18 сентября 2017 года в Московском городском суде состоялось судебное заседание по делу об оспаривании решения Таганского районного суда г. Москвы, которым суд признал правомерным отказ ЦГУ «Мои документы района Таганский» в приёме документов на выдачу детям социальных карт для бесплатного проезда. Как корреспонденту ИА REGNUM пояснила адвокат Екатерина Яковлева, таким образом в бюджете города остаются значительные средства.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«Единственный эффект, который создается от такого подхода к фундаментальным правам детей — это экономия бюджета. Так, в случае отказа от обеспечения льготы по бесплатному проезду одному ребенку бюджет города экономит минимум 9 000 рублей в год по проезду только в общественном городском транспорте», — отметила Яковлева.

По её словам, опекуну двух девочек, приехавших из Архангельской области, в лице ЦГУ «Мои документы» района Таганский было отказано в приёме документов на выдачу детям социальных карт для бесплатного проезда. Свой отказ ЦГУ мотивировало отсутствием у детей постоянной регистрации в городе Москве («постоянной регистрации со штампом в паспорте»). При этом, по словам адвоката, были нарушены не только федеральный закон и закон субъекта Российской Федерации, но и допущена дискриминация детей по месту происхождения (месту жительства) в нарушение ст. 19 Конституции РФ.

«Мой ребёнок, который присутствовал на суде, по завершении заседания задал интересный вопрос: «Зачем закон, если его никто не хочет выполнять?» — заявила опекун. — Что я должна ответить ребенку в таком случае? И кто ответит, в свою очередь, на вопрос, с каким правосознанием мы хотим воспитать приемных детей, с каким отношением к власти, которая должна блюсти их права, но делает всё, чтобы показать, что это не её дело, кем вырастет ребёнок и каким он станет гражданином своей страны? Каким он станет чиновником, судьей? Думаю, ответ напрашивается один. Что посеешь, то и пожнешь. Мы пойдём дальше и будем бороться за права детей, и если нам удастся, то это будет большая помощь всем семьям с такими проблемами».

Напомним, подобный отказ в выдаче документов, был упомянут в докладе уполномоченного по правам ребёнка в РФ, опубликованном в Российской газете (№ 61, 24.03.2016) в качестве примера дискриминации детей со статусом сирота:

«В ряде регионов детям-сиротам, принятым под опеку или попечительство из других субъектов РФ, отказывают в реализации дополнительных льгот и гарантий (выплат лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, бесплатного проезда в общественном транспорте, предоставлении мест в дошкольных образовательных организациях и т.п.). Это связано и с тем, что в регионе, где они проживают у опекуна (попечителя), не имеют регистрации по месту жительства, а зарегистрированы по месту пребывания (часто на длинный срок — 10—16 лет). Место жительства зачастую трактуется правоприменителем не как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а как место, где он имеет регистрацию по месту жительства. Использование данного определения при принятии решений об обеспечении льготами и гарантиями детей-сирот уполномоченный оценивает как противоречащее правовым позициям Конституционного Суда РФ».

«Требуется поставить точку в вопросе толкования федерального и субъектового законодательства, устанавливающего права такой категории детей. Искажается смысл нормативных документов вплоть до ложного цитирования данных документов в отказах в приеме заявлений», — подчеркнула Яковлева.

По её словам, гражданским кодексом РФ (ст. 20) определено, что местом жительства граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — усыновителей или опекунов. Пунктом 2 статьи 19 Конституции РФ установлено, что «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».

Яковлева напомнила, что Конституционный Суд РФ в постановлении от 02.02.1998 №4-П указал на то, что «сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и согласно части второй ст. 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ».

Верховный Суд РФ в своем Обзоре №4 от 20.12.2016 определил, что «местом жительства несовершеннолетних лиц, в отношении которых установлено попечительство, является место жительства их попечителей». Таким образом, местом жительства детей является место жительства опекуна, то есть город Москва, утверждает адвокат.

Стоит отметить, что в Москве иного порядка обеспечения льготы по бесплатному проезду такой категории детям, чем выдача социальных карт, не предусмотрено, что, по мнению адвоката, ещё раз подтверждает факт нарушения федерального законодательства. Сейчас опекун обратилась к уполномоченному по правам ребёнка с данным вопросом.

«Эта проблема имеет серьёзный масштаб и может привести к нежеланию принимать в семью детей из регионов ввиду понимания того, что придется находиться в состоянии постоянного доказывания своих прав по причине незаконных отказов власти от социальной поддержки такой категории детей», — заключила адвокат.