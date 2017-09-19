Вильнюс, 19 сентября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Запрет на экспорт электроэнергии в Литву с БелАЭС может оказаться только громким планом литовских властей, который в реальности невыполним, считает литовский портал 15min.lt. Правительство Литвы решило, что страна будет ограничивать импорт электроэнергии с Белорусской АЭС. Принят и утвержден план действий со сроками выполнения. Больше всего надежд возлагается на возможное соглашение с Латвией и Эстонией, но, как утверждают специалисты по энергетике, это самое слабое место.

(сс) Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Соглашение с Латвией и Эстонией и налоги на импорт. Такой план подготовило правительство, ища способы, как остановить энергию с еще строящейся Белорусской АЭС, которая может попасть на рынки стран Прибалтики. Но сделать это будет трудно, считают ученый Института энергетики Литвы Вацловас Мишкинис и член латвийского парламента Ромуальдас Ражукас.

1. Литва через правовые акты гарантирует, что на рынок не попадет электроэнергия с Белорусской АЭС.

Сейм Литвы до 2019 года планирует представить и принять правовые акты, которые могли бы преградить путь «островецкой энергии» на рынок, но технически это сделать труднее — Литва вместе с Белоруссией, Россией, Латвией и Эстонией находятся в общем энергетической кольце. Поэтому электричество с Белорусской АЭС может свободно приходить через Латвию.

«Никто не отличит, или это электричество из Даугавских каскадов, или из Островца. Технически невозможно отличить, какими бы ни были законы», — сказал новостному порталу 15min старший научный работник лаборатории комплексных исследований Института энергетики Литвы Мишкинис. Здесь многое может быть обусловлено экономическими, а не техническими мерами, считает он.

2. Литва будет стремиться к соглашению с Эстонией, Латвией и Финляндией по поводу импорта из третьих стран.

Правительство Литвы обещает искать «общие принципы» с северными странами, но позиция латышей и эстонцев — рациональная. «Латвия не понимает позиции Литвы, потому что для Латвии самое главное — безопасность АЭС, а не ограничение импорта электричества. Здесь работает экономика — если будет выгодно покупать электричество, Латвия и будет его покупать. В Латвии побеждает здравый разум, поэтому я не вижу возможности общего соглашения», — сказал член латвийского парламента Ражукас.

Примерно так же в июле 2017 года говорил и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич: «Мы не думаем, что можем принимать какие-то особенные законы, которые запретили бы покупать электроэнергию, произведенную небезопасным путем. В первую очередь, я не знаю, как мы сможем отличить, какое электричество произведено в Островце, а какое — где-нибудь в другом месте».

Находившаяся в Литве президент Эстонии Керсти Кальюлайд согласна с тем, что «Европа не должна покупать электроэнергию у Белоруссии», а министр экономики Финляндии Олли Рен еще в 2016 году заявил, что не будет блокировать электроэнергию с Белорусской АЭС. «Без общего соглашения с Латвией и Эстонией ограничить попадание электричества будет очень трудно», — считает Мишкинис.

3. Литва будет стремиться договориться с Латвией и Эстонией по поводу налога на импорт электроэнергии из третьих стран.

«Такое соглашение было бы шагом от лозунгов к прагматизму. Трудно сказать, будет ли достигнуто общее соглашение. Если Литва сможет представить свое видение относительно электричества с Белорусской АЭС, то это рассматривалось бы в Латвии. Но пока что мы слышим только лозунги», — сказал Ражукас. Латвийские политики такой шаг могут не одобрить по экономическим причинам — страна заинтересовала, чтобы через ее порты перевозились белорусские грузы, особенно через Вентспилский порт. Поток грузов уже растет, поэтому латвийцы не хотят ссориться с белорусами. «Латыши, честно говоря, не очень интересуются темой Белорусской АЭС. Латвии важна безопасность АЭС», — утверждает Ражукас.

По словам Мишкиниса, налог на импорт может быть высоким, чтобы белорусам было невыгодно экспортировать электричество. «Он должен быть ощутимым, на какие-то 3 центра за киловатт-час», — отметил он.

Правительство Литвы также решило запретить Круоньской гидроаккумуляционной электростанции оказывать услуги Белоруссии. По поводу возможности использовать Круоньскую электростанцию Белоруссия обращалась еще в 2015 году — тогда Литва ответила, что такой возможности нет.