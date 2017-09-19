Санкт-Петербург, 19 сентября, 2017, 13:21 — ИА Регнум. На совместных стратегических учениях «Запад-2017» никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа. Там назвали сообщения СМИ «о ракетном ударе по зрителям с вертолёта» глупостью или провокацией.

Mil.ru Учения. Удар вертолета по условному противнику

«Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на совместных российско-белорусских учениях боевой вертолет якобы сделал залп ракетами в сторону неких зрителей. В результате инцидента якобы пострадали два человека. В сети был выложен видеоролик, где видно, как военный вертолет выстрелил в сторону стоянки автомобилей.

В пресс-службе ЗВО пояснили, что на выложенных в социальной сети видеокадрах зафиксирован эпизод, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей.

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Там также напомнили, что за проведением учения наблюдали сотни представителей российских и зарубежных СМИ, а также военные атташе из более чем 50 стран.