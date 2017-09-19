Симферополь, 19 сентября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Для Крыма на данном этапе нет принципиальной разницы, каким образом будет определяться глава региона, поскольку любое решение по этому поводу будут сначала принимать в Кремле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Вячеслав Смирнов, комментируя гипотетическую возможность прямых выборов главы РК по примеру Севастополя.

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

«По большому счёту, разницы для Крыма особой нет, но решение о том, назначать главу с последующим утверждением Госсовета Республики Крым или избирать его всенародным голосованием, будут принимать всё же в Кремле. При прямых выборах у Аксёнова есть все шансы избраться на второй срок, а при утверждении через Госсовет могут предложить и не его кандидатуру», — отметил Вячеслав Смирнов.

Напомним, 18 сентября глава РК Сергей Аксёнов во время беседы с журналистами после инаугурации первого всенародно избранного губернатора Севастополя отметил, что прямые выборы — наиболее правильный и эффективный инструмент, однако собственных планов введения подобной избирательной практики у него нет, но он готов её изменить, если от руководства страны поступит соответствующая задача.

Отметим, что на данный момент главу РК избирает крымский парламент сроком на пять лет.

Помимо этого, Сергей Аксёнов сообщил, что к 2019 году в Крыму изменится административное устройство муниципалитетов.

«Как только руководитель один, есть с кого спрашивать, как только их много — сразу наступает коллективная безответственность. Сейчас есть глава муниципального образования и глава администрации, и люди не понимают, кто это. Зачастую между ними конкуренция, которая приводит к тому, что регион не развивается нужными темпами, то есть конфликты и личные амбиции мешают работе», — отметил глава РК.