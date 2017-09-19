Москва, 19 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Выделение Сенатом США 500 млн долларов на нужды обороны Украины — ожидаемое решение, которое полностью укладывается в общую стратегию Вашингтона в отношении этой страны. Об этом 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Это ожидаемое решение. Рано или поздно оно должно было состояться. Собственно, цель США в отношении Украины — это превратить её в заточенного против России международного боевика, спровоцировать вооружённый конфликт между Россией и Украиной, тем самым решая собственные политические задачи руками народа Украины, тех же русских, живущих на Украине», — заявил Емельянов.

«Повод для этого есть: и Крым, и Донбасс. Армия активно готовится и вооружается, и где-то через три-четыре года это будет вполне боеспособная сильная армия, причём в голодной нищей стране, что, естественно, создаёт очень благоприятную почву для конфликта», — подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, США избрали Россию в качестве главной цели своих геополитических атак, «меньше всего думая о мире и о народе Украины, и о Донбассе». При этом Емельянов считает, что момент, когда российская дипломатия могла предотвратить такое развитие событий, давно упущен.

«К сожалению, наша дипломатия сейчас не имеет никаких ресурсов, чтобы предотвратить подобное развитие событий», — указал он.

По его словам, такой момент существовал в период смены власти в Киеве, когда американцы очень боялись вступления российский войск на Украину.

«В России находился законный президент Украины и правительство, а украинская власть на местах и в регионах пока была не подконтрольна киевскому режиму. <…> Тогда надо было какие-то формальные достигать, либо реализовать, действительно, ввод войск для того, чтобы предотвратить такое развитие событий — по крайней мере, это было бы вполне законно и легально», — считает депутат.

В настоящее время ситуацию на Украине от развития по негативному сценарию уже ничто не удержит, особенно если учесть, что «американцы ведут себя на Украине беспардонно и жёстко зачищают политическое пространство от пророссийских элементов».

«Поэтому я предвижу довольно печальное развитие событий между Россией и Украиной. Мы с отчаянием смотрим на развитие событий, которому помешать никак не можем», — заключил Емельянов.

19 сентября Пётр Порошенко заявил о том, что сенат США в ходе принятия закона по оборонному бюджету решил выделить 500 миллионов долларов на помощь Украине. По его словам, принятый законопроект предусматривает поставки на Украину «летального вооружения оборонного характера».

«Впервые на законодательном уровне предлагается поставить Украине такие оборонные средства, как корабли прибрежного действия и береговой охраны, военно-морские противоминные средства и радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией», — указал Порошенко.