Москва, 19 сентября, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Проект заявления Госдумы «О реформе образования на Украине, лишающей граждан права учиться на родном языке» внес нижнюю палату парламента комитет по делам СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903

Реформа образования на Украине будет проводиться в несколько этапов и окончательно вступит в силу с 2027 года. В частности, законом определяется, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на языке меньшинства в дошкольных учреждениях и начальной школе. С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств будет невозможным. Эта норма заработает с 2018 года. С 2020 года будет отменено преподавание на языках меньшинств и в начальной школе. Таким образом, с 2020 года образование на Украине станет целиком украиноязычным.

Принятый закон — «это будет полное изгнание русского языка из украинских школ и вузов, которое осуществляется под аплодисменты ЦРУ», заявил ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов.