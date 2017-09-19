Москва, 19 сентября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Намерение выделить Украине средства на летальное оружие является опасной провокацией и способно взвинтить эскалацию военного конфликта в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Похоже, что у украинского президента от счастья пребывания вблизи с американским источником финансирования закружилась голова и он перепутал цифры, поскольку ранее США планировали выделить из бюджета 150 млн долларов на вооружение Киева, а не заявленные Порошенко 500 млн В любом случае намерение выделить Украине средства на летальное оружие является опасной провокацией и способно взвинтить эскалацию военного конфликта на Донбассе», — сказал парламентарий.

Американские политики обязаны отдавать себе отчет в том, что, одобряя финансирование поставок оружия Украине, они спонсируют войну Порошенко против собственного народа и массовые убийства мирных жителей, указал депутат.

Решения о поставках «летального вооружения оборонного характера» перечеркивают Минские соглашения и все псевдомиротворческие заявления Порошенко, а также поддерживающих его политических групп в США, продолжил Железняк. Становится очевидно, почему Киев и Вашингтон отказались обсуждать российский план введения миротворцев ООН в Донбассе.

«Главная задача мирового сообщества — сообща предотвращать возможные вспышки вооруженного противостояния и не допускать эскалации напряженности. Поставки летального оружия в соседнюю с Россией Украину являются угрозой нашей безопасности, и такие намерения вызывают огромную озабоченность», — сказал Железняк.

Россия будет адекватно реагировать на ситуацию вокруг поставок летальных оборонительных систем вооружений Украине и учтет данный факт в работе со странами нормандской четверки, указал парламентарий.

Одобренный американским сенатом законопроект о дополнительном финансировании Пентагона предполагает выделение $500 млн на поддержку Украины. Об этом написал в своем Facebook президент Петр Порошенко. Кроме того, принятый законопроект предполагает возможность траты оборонного бюджета США на оказание помощи раненым украинским военнослужащим в медучреждениях в Штатах.

Среди оборонительных средств, которые Пентагон намерен поставить Украине, — радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны, перечислил Порошенко.