Вена, 19 сентября, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Борьба Литвы против возведения Белорусской АЭС не приносит результатов. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет поддерживать Белоруссию в строительстве первой атомной электростанции в стране. Об этом на полях 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ заявил гендиректор организации Юкией Амано в понедельник, 18 сентября, передает издание БЕЛТА.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

На сессии генконфиренции МАГАТЭ встретились заммнистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк и посол республики в Австралии, постпред при международных организациях в Вене Елена Купчина и гендиректор МАГАТЭ Юкией Амано. Во время этой беседы представитель международного агентства по атомной энергии заявил, что организация продолжит помогать Белоруссии в строительстве АЭС.

Отметим, что на сессии МАГАТЭ, которая открылась 18 сентября и продлится до 22 сентября, белорусская делегация, помимо проведения переговоров с рядом международных специалистов, представит также свою экспозицию «Ядерная энергетическая программа Беларуси: приоритет — безопасность», которая посвящена Белорусской АЭС.

МАГАТЭ постоянно взаимодействует с Минском по поводу строительства АЭС в Белоруссии. Например, в апреле 2016 года Юкия Амано во время VIII Международной выставки и конференции «Атомэкспо-Беларусь 2016» подчеркнул, что проект строительство атомной электростанции — это важный и ответственный проект для Белоруссии, передавало ИА REGNUM. В частности, это важно для диверсификации источников энергии, поскольку сейчас страна сильно зависит от нефти и газа. Также Амано назвал Белорусскую АЭС одним из самых успешных проектов в атомной отрасли.

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В октябре 2016 года республика приняла миссию по оценке регулирующей инфраструктуры (IRRS). В результате миссия МАГАТЭ порекомендовала Белоруссии усовершенствовать систему реагирования на чрезвычайные ситуации при эксплуатации станции, но также отметила, что на объекте налажена четкая система по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Еще 16−20 января 2017 года специалисты МАГАТЭ по приглашению белорусского правительства провела оценку площадки и проекта с учетом внешних воздействий для Белорусской АЭС, по итогом которой заявили, что белорусская сторона приняла все необходимые меры по обеспечению безопасности атомной электростанции на основе уроков аварии на японской «Фукусиме».

Однако этот вывод не удовлетворил Литву, которая уже несколько лет ведет кампанию против строительства АЭС в Белоруссии. После отчета МАГАТЭ в Литве отметили, что миссия работала не по полной программе и не смогла в полной мере проанализировать все аспекты безопасности. На основании чего литовская сторона так решила, хотя в составе миссии от нее не было представителей, непонятно.

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Напомним, что АЭС в Островецком районе Гродненской области строит российский «Атомстройэкспорт» при участии белорусских субподрядчиков. Это будет первая АЭС в Белоруссии. Для нее выбран проект «АЭС-2006», то есть тот, который соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Заливка бетона здесь началась в 2013 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков по 1200 МВт каждый с реакторной установкой В-491. В 2019 году должны будут начать эксплуатацию первого энергоблока, а не позднее 2020 года — второго. После чего станцию будут эксплуатировать на протяжении 60 лет.