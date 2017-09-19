Санкт-Петербург, 19 сентября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский, как ожидается, будет присутствовать на показе фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, который будет представлен в рамках международной выставки киноиндустрии «Кино Экспо» 2017.

Leonrid Министр культуры РФ Владимир Мединский

Выставка пройдет с 19 по 22 сентября в Петербурге в Конгресс-центре «Экспофорум» в Пушкинском районе.

Как сообщается на официальном сайте выставки, «запланированы презентации и показы таких новых отечественных фильмов, выходящих в прокат осенью-зимой 2017−18, как «Салют 7», «Последний богатырь», «Матильда», «Легенда о Коловрате», «Новые елки», «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта», «Лед», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Рубеж», «За гранью», «Тренер» и многих других».

Организаторы кинофорума подчеркивают, что этот предпремьерный показ «Матильды» предназначен только для участников выставки, и журналистов на него не допустят, сообщают СМИ.

Ранее предпремьерный показ прошел 11 сентября во Владивостоке. В широкий прокат «Матильда» выйдет 26 октября.

Читайте также: Михалков о скандале вокруг «Матильды»: Во всем виноват «Фонд кино»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Мединский сообщил, что уже видел фильм «Матильда» и не нашел в нем ничего оскорбительного для русской истории и памяти последнего императора Николая II.

Кроме того, глава Минкультуры обратился к руководителям силовых ведомств с просьбой обеспечить безопасность кинотеатров и зрителей во время проката «Матильды».

Читайте также: Скандал вокруг «Матильды»: «Вторая ошибка министра Мединского»

Напомним, фильм стал объектом ожесточенной критики со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской и представителей ряда организаций, считающих себя представителями православной общественности.

В разных городах страны было отмечено несколько экстремистских выходок, связанных с выходом фильма «Матильда», повествующего о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Читайте также: Так что «Матильда» нам готовит?