Ванино, Хабаровский край, 19 сентября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Хабаровском крае впервые в российской практике был отозван дальневосточный гектар, владелица которого решила открыть на месте живописного сквера цветочный магазин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном штабе ОНФ.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

Читайте также: На дальневосточных гектарах образовано 68 агломераций

«Спорная территория, общей площадью 419 кв. м является одним из самых проходных мест в Ванино — речь идёт об участке в самом центре посёлка на Приморском бульваре, где долгое время находился живописный сквер, — рассказал общественник Юрий Светличный. — Нам удалось добиться того, что сквер остается в своих границах, а женщина может выбрать участок в другом месте».

Хабаровчанка ещё может подать апелляцию, однако если решение Ванинского районного суда вступит в силу, это создаст первый прецедент в судебной практике РФ.

Вместе с тем в ОНФ подчёркивают, что на территории Ванино выдано ещё 66 сомнительных дальневосточных гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 1 июня 2016 года, подано свыше 101 тыс. заявок на получение дальневосточных гектаров. В пользование передано свыше 29 тыс. земельных участков. Согласно прогнозам Минвостокразвития РФ, до конца 2017 года будет подано 150 тыс. заявок на получение земли в безвозмездное пользование.