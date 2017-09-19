Москва, 19 сентября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Компания Российские железные дороги (РЖД) в ответ на признание канцлера ФРГ Ангелы Меркель в мечте когда-нибудь прокатиться по Транссибирской магистрали заявила о готовности оказать всестороннее содействие в организации такой поездки.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Российские железные дороги готовы оказать всестороннее содействие в организации поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Транссибирской магистрали, если такое намерение подтвердится», — сообщили РИА «Новости» в компании.

Меркель заявила о том, что хотела бы совершить два путешествия — в Скалистые горы (Северная Америка) и по Транссибирской магистрали, на встрече с детьми. Также канцлер в интервью юным немцам отметила, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.

«Компания сделает все возможное, чтобы у госпожи Меркель остались самые приятные и яркие впечатления от этой «поездки мечты», — пообещали в РЖД.

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Ранее о своем желании проехать по Транссибирской магистрали заявил солист Deep Purple Иен Гиллан. Говоря о своих путешествиях по России, он напомнил, как путешествовал из Санкт-Петербурга до Владивостока, заезжал в Махачкалу и Армению, он путешествовал от Кавказа до Байкала.

Заявление Меркель в своем Twitter прокомментировал член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, атмосферу знакомства с российскими просторами значительно бы улучшила отмена санкций.

Высказывание Меркель о путешествии в России сделано через несколько дней после ее заявления о том, что она не видит поводов для отмены антироссийских санкций. Экономические и политические меры были введены странами Европейского союза вслед за рестрикциями США. Поводом стало воссоединение Крыма с Россией.

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Накануне в Германии прошли U18-Wahl — «детские выборы», традиционно организуемые за неделю до проведения парламентских выборов. Каждый ребенок или подросток, не достигший 18 лет, независимо от гражданства, мог проголосовать за любую немецкую политическую партию.

Более 215 тыс. детей проголосовали на 1662 избирательных участках по всей Германии. 28,3% проголосовали за Союз ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза), возглавляемый действующим канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Социально-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая Мартином Шульцем, получила 19,8% голосов, партия «Зеленых» — 16,5%, «Левые» — 8,1%, «Альтернатива для Германии» — 6,8%, Свободная демократическая партия — 5,7%.

Основные парламентские выборы пройдут 24 сентября. Детские голоса не будут зачтены на выборах, однако U18-Wahl проводятся для того, чтобы воспитывать в «будущих избирателях» политическую культуру.