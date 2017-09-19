Магадан, 19 сентября, 2017, 06:48 — ИА Регнум. Общественная всероссийская организация «Христианское государство — Святая Русь» прислала письмо главе Магадана Юрию Гришану, в котором настоятельно рекомендует предотвратить в управляемом им городе рекламу и показы фильма «Матильда», сопровождая свои требования угрозами и обещаниями «страшного кровопролития». Глава столицы Колымы считает, что «это уже слишком». Фото письма от православной организации и свои комментарии к нему Юрий Гришан опубликовал в соцсети.

Цуканов М.В Радикальные кинокритики

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Таким образом главу Магадана официально уведомили, что любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как его желание «унизить Святых Православной Церкви и провокация к «русскому майдану».

«Любое заявление в полицию, прокуратуру или органы правопорядка будет расценено как желание заработать на прокате фильма «Матильда», порочащего святых и провоцирующего к гражданской войне. Любое ваше негативное действие против руководителей и участников региональных отделений нашей организации будет воспринято как явное противостояние Истине и нежелание слышать. На любое Ваше положительное указание на фильм «Матильда» нашими братьями будут предприняты радикальные меры борьбы с беззаконием и безумием», — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены).

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Авторы обращения к мэру Магадана уверены, что фильм «Матильда» «порочит канонизированного Православной Церковью в Лике Святых Царя Николая II, Святую Царицу Александру и весь Дом Помазанников Божиих Романовых и является большой ложью. Фильм снят ненавистниками России, Церкви и Русского народа». Они также полагают, что сегодня весь мир ополчился против России, и «всё происходящее делается для того, чтобы залить Россию кровью, кровью братоубийственной войны».

Логика в обращении такова: «100 лет прошло с момента революции 1917 года, а цикличность истории снова показывает нам вероятность повторения событий. Нам сегодня как никогда, если мы хотим сохранить Россию, если мы не хотим крови, нужно быть осторожными в каждом шаге. Очевидно, если завтра выйдет фильм «Матильда», кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти от безвыходности начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ, настолько Любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть».

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В письме также говорится о том, что «Христианское государство — Святая Русь» действует во всех регионах России, и те, кто состоят в этой организации, готовы многим пожертвовать в своей жизни, в том числе и жизнью, «ради нашего Соборного Истинного Православного Христианского пути». «Нашим долгом является — Братской Любовью предупредить всех, кто может невольно оказаться зачинщиком страшного кровопролития», — уведомили также Юрия Гришана.

«Это переходит всякие границы!» — прокомментировал текст письма глава Магадана. Он решил провести среди горожан опрос, показывать фильм «Матильда» или нет. «Есть такая мысль, что это делают для раскрутки. Теперь все пойдут, даже те, кто забыл дорогу в кинотеатр», — предположил Юрий Гришан.

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«Похоже, пора активно силовикам включаться! Но и меры предосторожности не помешают! А если действительно «Горняк» (кинотеатр в Магадане — прим. ИА REGNUM ) подожгут? Когда звонят о якобы заложенной бомбе, мы же принимаем меры? Чем здесь ситуация отличается? Концовка письма похожа на угрозу», — призывают горожане мэра Магадана к бдительности в комментариях к письму.

Как сообщало ИА REGNUM, вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», который, как предполагается, должен выйти в прокат 26 октября, идут яростные споры. Во многих регионах отказались от показа этой кинокартины, вызвавшей возмущение православных организаций. Министр культуры Владимир Мединский назвал истерию вокруг «Матильды» беззаконием и цензурой, а также попыткой создать «опасный прецедент потакания безответственному кликушеству».

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