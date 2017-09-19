Санкт-Петербург, 19 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 сентября «Известия» пишут по поводу опубликованного позавчера приказа Керенского о немедленной ликвидации комитетов борьбы с контрреволюцией:

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Анархия»

«Ликвидировать эти комитеты теперь, когда так необходимо сделать все для успокоения армии и внушения солдатам уверенности, что никто контрреволюционных заговоров не укрывает, что они, следовательно, могут без подозрительности и недоверия нести свои боевые обязанности и выполнять распоряжения командного состава; ликвидировать их теперь, когда только благодаря им демократические массы сохраняют организованность и дисциплину; сделать это теперь — значит обнаружить довольно слабое понимание тех условий, при которых достигается в максимальной степени внешняя безопасность государства и внутреннее спокойствие его».

При управлении помощника по гражданской части главнокомандующего войсками Петроградского военного округа состоялось совещание по вопросу уничтожения очередей у лавок. Предположено увеличить число городских лавок. На днях начнет работать группа инструкторов для организации домовых комитетов, которые будут снабжаться продовольствием для раздачи жильцам.

«Известия» пишут: междуведомственное совещание при министерстве труда постановило назначить днем введения в жизнь нового коллективного договора для рабочих-печатников 1 августа.

«Известия» пишут:

«Президиум Петроградского Совета Р. и С. Д. в лице председателя Чхеидзе и товарищей председателя Анисимова, Гоца, Дана, Скобелева, Церетели и Чернова сложил свои полномочия ввиду того, что на последнем общем собрании Петроградского Совета Р. и С. Д. была принята большевистская резолюция».

По инициативе ВЦИК Заварзин, Либер и Лазуренко вели из Петрограда разговор по прямому проводу с Новочеркасском, с товарищем атамана Багаевским. Представители ВЦИК настаивали на публичном объявлении руководящими органами Донского казачества о полном подчинении правительству, на немедленной приостановке передвижения войск без соответствующего распоряжения правительственных властей, на официальном и гласном, с участием представителей общественных организаций, расследовании всего дела по обвинению Каледина в мятеже, на согласии Каледина явиться на суд, назначенный правительством, как над самим Калединым, так и над всеми его соучастниками. Помимо этого, представители ВЦИК указали, что было бы желательно обменяться делегациями с войсковым кругом. Говорившие подчеркнули, что вступили в переговоры не по уполномочию Временного правительства, а по особому поручению ВЦИК.

Советы

Багаевский категорически опровергает, будто передвижения казачьих частей имели целью мятеж. Далее он заявил:

«1) является излишним выражать преданность Временному правительству, так как никаких заявлений о неподчинении Временному правительству казаки не делали; 2) никаких передвижений казаки не производили; и 3) гласный суд при участии, прежде всего, войскового круга и других общественных организаций приемлем, но казаки требуют отмены всех распоряжений, порочащих Донское войско и его атамана, отмены распоряжения об отрешении от должности Каледина, так как Каледин — выборное лицо, является избранником целого края;4) предложение об обмене делегациями произвело на казаков угнетающее впечатление, и они спрашивают, неужели это обмен заложниками. Суд над Калединым возможен будет после того, когда здесь, на месте, смогут доказать войску Донскому виновность Каледина в мятеже». Представители ВЦИК заявили, что обмен делегациями не является обменом заложниками. На этом разговор кончился.

Керенскому и ряду других адресов от Исполкома Юго-Западного фронта послана телеграмма:

«Исполком ю.-з. фронта, заслушав доклады делегатов частей гарнизона г. Бердичева, ездивших для сопровождения… арестованных генералов Деникина, Маркова и др., постановил: Корниловский мятеж глубоко взволновал всю солдатскую массу на фронте. Армия ждет справедливого суда над мятежниками, пытавшимися посягнуть на революционные завоевания народа. Между тем все сведения, доходящие последнее время на фронт относительно судьбы генерала Корнилова и его соучастников, вызывают в армии бесконечную тревогу и возмущение.

В то время как назначение суда над участниками мятежа все более оттягивается, в прессе ведется кампания, имеющая целью оправдать и идеализировать деятелей заговора и всячески очернить тех представителей революционной власти и те войсковые организации и солдатские массы, которые своими самоотверженными решительными действиями не дали мятежникам совершить задуманное ими злое дело.

Мятежные генералы и их сообщники содержатся не как преступники перед государством и народом, а с полным нарушением требований гарнизонной службы. Вместо верных революции войск их охраняют преданные Корнилову текинцы. Мятежники имеют полную свободу сношений с внешним миром, находятся в постоянном общении друг с другом, пользуются всевозможными привилегиями, совершенно недопустимыми в отношении содержащихся под стражей тяжких государственных преступников. Слухи об этих обстоятельствах дошли до фронта. Солдатская масса уже охватывается брожением, испытывая справедливое возмущение при мысли о том, что революционная власть оказывает всевозможные поблажки контрреволюционным заговорщикам.

[Наблюдается] глубокое недоверие к высшей власти, рождаемое в умах солдат, наряду с этим падающий авторитет к войсковым организациям, которые обвиняются ими в недостаточно энергичном и стойком отстаивании революционной справедливости по отношению к участникам мятежа.

Считаясь со всем вышеизложенным, Исполком Юго-Западного фронта, несущий ответственность за спокойствие солдатской массы на фронте, настаивает на немедленной замене текинцев, охраняющих корниловцев, верными революции войсками, на допуске к участию в наблюдении за охраной представителей общеармейского комитета при Ставке, на немедленном переводе арестованных на положение, соответствующее обычным условиям содержания государственных преступников. Исполком не допускает мысли, чтобы революционная власть могла колебаться или медлить в удовлетворении этих требований взволнованной революционной совести широких солдатских масс Ю.-З. фронта, которые убеждены, что в революционной России не может и не должно быть привилегированных преступников».

Фронтовой митинг

Состоялось заседание новой городской думы Петрограда. Большевики вносят резолюцию с предложением Временному правительству освободить до суда всех арестованных по делу 3−5 июля. Эсеры предлагают резолюцию:

«Городская дума постановляет послать делегацию к Временному правительству с ходатайством о немедленном освобождении тех лиц, которым до сих пор не предъявлено судебной властью определенного обвинения».

Принимается предложение эсеров 74 голосами при 59 воздержавшихся.

Далее по докладу Дедусенко дума принимает «постановление о переходе продовольственного дела в ее ведение». Непосредственное заведывание им предоставить особому присутствию управы по продовольствию в числе семи человек. При этом особом присутствии должен состоять в качестве совещательного органа продовольственный совет в составе представителей районных управ, торговли, кооперативов и других организаций. Производятся выборы на Демократическое совещание.

Путиловцы вынесли резолюцию против разгрузки Петрограда.

«Социал-демократ» печатает следующее объявление:

«Товарищи рабочие и солдаты! 12 сентября в Петрограде созывается Совещание представителей организованной демократии. На это Совещание будут приглашены представители рабочих и солдатских организаций, которые должны отстаивать там требования революционных рабочих и солдат.

Но этого мало. Необходима посылка на это Совещание делегаций непосредственно от рабочих и солдатских масс. Необходимо направлять туда резолюции, принятые рабочими и солдатами.

Через эти делегации, в этих резолюциях выставляйте следующие требования, которые надо подкреплять энергичными массовыми выступлениями:

1) полный разрыв соглашательства с буржуазией, удаление буржуазных министров из правительства;

2) вся власть в руки рабочих, солдат и беднейших крестьян;

3) немедленное и полное вооружение рабочих и революционных солдат;

4) немедленное освобождение всех арестованных большевиков и интернационалистов;

5) решительное искоренение корниловского заговора: исчерпывающие аресты буржуазных контрреволюционеров (Милюкова, Родзянко, Гучкова и др.), закрытие буржуазных контрреволюционных организаций (думы, ЦК кадетской партии и др.) и газет;

6) немедленная отмена смертной казни для солдат;

7) немедленная чистка командного состава по спискам, составленным солдатскими организациями;

8) высылка из России агентов союзного капитала.

Московское областное бюро РСДРП (большевиков)».

Сельский сход крестьян

«Социал-демократ» в передовице зовет рабочих:

«Усиленно принимайтесь за перевыборы Советов!.. Требуйте взамен примирительного съезда представителей демократических организаций созыва Всероссийского Съезда Советов!»

Состоялось последнее заседание Московского комитета по борьбе с контрреволюцией, на котором решено ликвидировать свою деятельность, а что касается мероприятий, вызываемых потребностью пресечения тех или иных враждебных революции подготовлений, то дело борьбы с этого рода опасностью предположено передать комиссии по обеспечению нового строя, которая и должна пользоваться правом внесудебных арестов. Об этом была послана соответственная телеграмма Временному правительству.

За последние дни из провинции в комиссию поступили сведения, говорящие о переломе настроения в войсках: с одной стороны— стремление к поднятию дисциплины, а с другой — замечается резкое полевение в настроении.

«Рабочий путь» печатает сообщение из Екатеринбурга, что власть на всем Урале перешла к Советам.

Состоялось заседание петроградской группы Всероссийского Совета рабочей кооперации. В Демократическом совещании решено участвовать. Решено просить московскую группу, чтобы она воздействовала на Совет кооперативных съездов в том же направлении.

«Рабочий путь» пишет:

«Из целого ряда российских городов приходят известия о том, что организации нашей (большевистской) партии за последний период сильно выросли. Но что имеет еще большую важность, так это рост нашего влияния в самых широких демократических массах, массах рабочих и солдат… Ни одна партия среди них не пользуется таким весом, как наша… Сообщения с мест показывают, насколько вперед ушла провинция от столицы, где колебания органов «революционной» демократии все еще продолжаются».

«Речь» печатает объявление от ЦК партии кадетов по поводу Демократического совещания, где ЦК приглашает членов партии воздержаться от участия в избрании членов съезда и признает их присутствие на самом съезде нежелательным.

На заседании большого круга в Новочеркасске заслушивается доклад Каледина. В докладе он резко выступает в защиту Корнилова, твердой власти, говорит, что «Временное правительство является плоть от плоти и кровью от крови Совета Р. и С. Д.», но отрицает свое участие в мятеже… Далее открываются прения, которые продолжаются также 7 сентября.