Рим, 18 сентября, 2017, 23:16 — ИА Регнум. «Евросоюз и НАТО должны включать Россию, должен быть большой Евросоюз без страха и без недоверия. Штаб-квартира НАТО должна быть перенесена в Москву, чтобы уравновесить и установить чувство безопасности и союза, подавая всеми миру пример», — заявил далай-лама сегодня, 18 сентября, в Палермо во время конференции «Образование радости». Его слова передает информагентство ANSA.

Dalailama.ru Публичная лекция Далай-ламы в Таормине

Духовный лидер находится с четырехдневным визитом на острове Сицилии. Далай-лама также озвучил свою мечту: чтобы в мире существовал союз африканских стран и азиатских государств.

«Все это могло бы привести к объединению мира. Мы все должны помнить об этом и идти в одном направлении. Это позволило бы провести разоружение и отказаться от ядерного оружия», — подчеркнул далай-лама.

Dalailama.ru Далай-лама в Таормине

Представители правых, в частности сподвижники Сильвио Берлускони, заявили, что далай-лама выступил с предложением, над которым бывший премьер-министр Италии работал много лет, а именно — развивал отношения между Европейским союзом и Россией, а также между НАТО и Россией. Только тогда инновационная политика Берлускони вызывала противодействие, сегодня же об этом заявил сам далай-лама и его цитируют все итальянские СМИ.

«Это совпадение взглядов не случайно», — прокомментировала выступление тибетского духовного лидера газета правых Il Secolo d’Italia. — Сильвио Берлускони почти ровесник далай-ламы, а у пожилых и мудрых людей очень развита способность воображать инновационные решения, которые кажутся такими недосягаемыми для молодежи».