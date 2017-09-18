Москва, 18 сентября, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Пилоты из разных городов России обратились в суд с коллективным иском против Росавиации после аннулирования у них пилотских свидетельств по решению федеральной службы, передаёт 18 сентября «Новая газета».

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В иске, направленном в Бабушкинский районный суд Москвы, указывается, что Росавиация, согласно законодательству, может выдавать пилотские свидетельства, но не имеет полномочий их аннулировать. Кроме этого, в качестве причины своего решения Росавиация указала предоставление пилотами недостоверных сведений, что, по утверждению истцов, не соответствует действительности.

Сообщается, что коллективный иск подписали десять пилотов из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Владивостока и Казани.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября в Росавиации сообщили, что с начала 2017 года ведомство аннулировало 47 свидетельств пилотов — выпускников Челябинского лётного училища гражданской авиации (ЧЛУГА), а в ближайшем времени аннулированию подлежат ещё 19 свидетельств.

По данным Росавиации, Челябинское лётное училище осуществляло свою образовательную деятельность в нарушение ряда требований российского законодательства. В частности, как сообщалось обучение пилотов проводилось по программам подготовки, не включённым в приложение к сертификату данного учебного центра. Кроме этого, сроки обучения пилотов не соответствовали образовательным стандартам высшего или среднего профессионального образования, которое должны иметь пилоты в соответствии с квалификационными требованиями.

«Таким образом, при получении свидетельств пилотов указанными выпускниками предоставлялись заведомо недостоверные данные», — заявили в Росавиации.