Берлин, 18 сентября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. «Россия, Турция и Иран договариваются между собой о сферах влияния в Сирии — кому-то может показаться это остроумной шуткой, но на самом деле все серьезно: три названных страны ведут беседы по-деловому, оставляя Соединенным Штатам лишь возможность наблюдать за происходящим, — пишет на страницах Der Spiegel Доминик Петерс. — Представители Москвы, Анкары и Тегерана обсуждают в Астане не просто условия создания четырех зон деэскалации в Сирии, но и намерены направить туда свои силы безопасности, что является новинкой».

Минобороны России Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

«Эти меры, по словам участников переговоров, направлены на предотвращение столкновений между правительственными силами Башара Асада и оппозиционными вооруженными группами, — отмечает автор. — Объединенный центр трех иностранных держав должен контролировать действия находящихся на территории деэскалационных зон военизированных формирований. Размер квот и дата, когда это решение будет реализовано, пока не ясны. Известно только, что действие соглашения запланировано на 6 месяцев с возможным продлением».

«Три страны все решили в Астане по четвертой, — подчеркивает журналист. — Сирийские повстанцы, как и правительственная сторона, в столице Казахстана только слушали. Мнения их относительно принимаемых решений никто не спрашивал. Хотя и переговорщик от Дамаска Башар аль-Джафари, и представитель оппозиции Яхья аль-Ариди выразили удовлетворение достигнутым. Первый при этом отметил, что создаваемая ситуация позволит продолжить совместную борьбу стран против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), второй — что любое соглашение приемлемо, если оно прекращает насилие и убийства гражданских лиц».

«В официальном пресс-релизе на встрече в Казахстане говорилось, что Соединенные Штаты обеспокоены «включением Ирана в качестве так называемого» гаранта процесса в Астане, но это не изменило исход переговоров» — заключает Доминик Перес.