Берлин, 18 сентября, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Буквально в субботу, 16 сентября, турецкая сторона вызвала с официальным визитом посла ФРГ в Турции Мартина Эрдманна в связи с проведенной в Кёльне акцией в поддержку лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллаха Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в турецкой тюрьме. Турецкие власти выказали Эрдманну свой официальный протест, а также резко осудили кёльнскую демонстрацию. По их мнению, на мероприятии, в котором приняли участие несколько тысяч курдов, проводилась «террористическая пропаганда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Новая поездка в турецкий МИД предстоит Эрдманну уже сегодня, 18 сентября, вечером. Согласно информации, предоставленной Der Spiegel, на этот раз поводом для официального визита послужила резолюция бундестага, осудившая геноцид армян во времена Османской империи.

Вызов посла также подтвердил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. По его словам, в ведомстве уже потеряли счет числу вызовов «нашего несчастного посла». Да и статистика министерства иностранных дел ФРГ на этот счет неутешительна: с марта 2016 года немецкого посла уже 17 раз официально вызывали в МИД Турции, в среднем, по крайней мере, один раз в месяц.

Армянская резолюция бундестага является своего рода триггером замедленного действия в германо-турецком споре. Бундестаг еще летом 2016 года принял документ, в котором Турция обвинялась в массовых убийствах и последующем изгнании армян с территории Османской империи во время Первой мировой войны. После принятия документа в июне 2016 года Анкара отозвала своего посла из Берлина для проведения консультаций. Конфликт удалось сгладить, когда немецкое правительство с особой осторожностью дистанцировалось от обвинений, предъявляемых в тексте резолюции, и заверило, что постановление не имеет юридической силы. Однако этот вопрос на долгое время стал настоящей проблемой для Эрдогана.

Стоит отметить, что вызов дипломата в министерство иностранных дел страны является, как правило, довольно суровым знаком протеста в дипломатической практике. В странах НАТО партнеры обычно используют эту меру лишь в случае, если посол или его дипломаты совершили преступление. Однако турецкая сторона заверяет, что вызов является ничем иным, как формальным приглашением к разговору.