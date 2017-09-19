Москва, 20 сентября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Представители нахамившего политологу Сергею Кургиняну немецкого издания «Зюддойче Цайтунг» не явились на заседание в Троицкий районный суд Москвы, куда были вызваны в качестве ответчика. Поводом послужила публикация, в которой журналист издания назвал Кургиняна «главой красно-фашистской секты». Что стоит за этим образчиком нового жанра международного хамства, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов.

(сс)3dman_eu Фемида

Можно предположить, что немцы информированы как о коммунизме, так и о фашизме, и, в силу исторических причин, знают о несовместимости этих двух идеологий. Тем не менее журналист издания умудрился проигнорировать этот факт, снабдив откровенный фейк дополнением в виде «секты».

Написанная чушь напоминает стиль времен перестройки и 90-х годов, но в исполнении не нашей родной либеральной интеллигенции, а западной — которая, как выясняется, может быть не менее дикой. Обращает на себя внимание ощущение безнаказанности, которым «Зюддойче Цайтунг» снабдила свое высказывание. Находясь на расстоянии, можно городить любой огород, — так, видимо, решили в издании, помимо исторических фактов, проигнорировав также само существование международного права.

Если Кургинян выиграет дело, что останется ответчику? Читайте в статье: Кургинян против международного хамства

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