Бишкек, 18 сентября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Важнейший итог прошедшей недели в Киргизии — заключение 11 сентября нового соглашения между киргизскими властями и кампанией Centerra Gold Inc, которое должно завершить череду конфликтов между местными властями и зарубежными инвесторами и, возможно, заложить основу для сотрудничества на ближайшие годы, считает шеф-редактор ИА REGNUM в Киргизии Григорий Михайлов.

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«Канадская фирма Centerra Gold Inc владеет крупнейшим в Киргизии золотым рудником «Кумтор». За 20 лет работ здесь было добыто более 340 тонн золота. Вклад рудника в экономику страны значителен — к примеру, в кризисном 2015 году продажа золота составила около 40% от всего объема экспорта. Доля «Кумтора» в промышленном производстве страны составляет более 20%. В 2016 году в госбюджет рудник отчислил около 7 млрд рублей.

Судьба столь крупного источника финансов в небогатой стране регулярно порождала споры и конфликты. Тема рудника была предельно политизирована и использовалась всеми участниками политических процессов в Киргизии. Местные власти неоднократно требовали увеличить отчисления, канадцы отказывались, указывая на то, что соглашения уже неоднократно пересматривались в пользу Киргизии», — рассказывает Михайлов.

Он также напомнил о том, что в прошлом году киргизское правительство вчинило канадцам несколько исков на общую сумма в 325 млн долларов, и киргизские суды эти иски полностью удовлетворили. Генпрокуратура завела уголовное дело, в бишкекском офисе канадской кампании прошел обыск. Centerra Gold обратилась в международный арбитраж.

«В конце августа новым премьер-министром Киргизии стал Сапар Исаков, 11 сентября новое соглашение о работе рудника было подписано. Канадцы увеличили выплаты примерно на 120 млн долларов, местные власти отозвали все иски. Споры вокруг рудника и распределения финансовых потоков длительное время отравляли имидж страны. Новое соглашение, если оно продержится длительное время, может оказать положительное влияние на инвестиционный климат страны», — полагает Григорий Михайлов.

Напомним, компания Centerra Gold Inc — одно из бюджетообразующих предприятий Киргизии, его доля в ВВП страны составляет около 7,4%, а в общем объеме промышленного производства — свыше 23%. Однако за 20 лет работы горнорудная компания не раз была в центре скандалов, связанных с тем, что киргизское правительство требовало увеличения отчислений в бюджет и многочисленные местные фонды. Киргизские госорганы заявляли о необходимости национализации, местные жители проводили митинги и демонстративно пытались остановить работу рудника. Эксперты же напоминают, что такая ситуация служит прецедентом, отпугивающим новых инвесторов, которые, наблюдая за складывающейся ситуацией, не решаются вкладывать свои финансы в страну.

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