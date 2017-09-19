Донецк, 19 сентября, 2017, 05:47 — ИА Регнум. К грядущим выборам президента России нужно так или иначе «подморозить» ситуацию в Донбассе, чтобы она перестала волновать население России. Такое предположение высказал писатель Захар Прилепин в интервью обозревателю ИА REGNUM Сергею Гуркину.

(сс) Евгения Давыдова Захар Прилепин

По мнению Прилепина, тема не ушла с повестки дня в России: она регулярно продолжает волновать россиян, даже после, казалось бы, пришедшего периода затишья.

«Думаю, для российской власти ситуация в данный момент — патовая. И поэтому российская власть готова представить на выборах победу в Крыму и успехи, судя по всему — реальные, в Сирии, а про Донбасс сказать, что хоть тема и не закрыта, но там мир, и тема будет разрешаться в течение следующего президентского срока», — говорит писатель.

Предложение о вводе миротворцев сталкивается с вопросом — как обоснуют свою позицию Вашингтон и Берлин, что они потребуют за влияние на Петра Порошенко или даже за прямое ему указание заморозить ситуацию на какой-то срок. «Весомость» слова западных партнеров известна (на примере того же Януковича), и нет никакой гарантии, что их решение каким-то образом разрешить ситуацию не изменится резко за пару недель до выборов и Порошенко не получит новую отмашку к действию, считает Прилепин.

Полностью интервью читайте здесь: «По факту Донецк — это уже Россия»: эксклюзивное интервью Прилепина

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