Барселона, Испания, 19 сентября, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Закон о каталонском референдуме по независимости и сама по себе возможность выхода Каталонии таким путем из состава Испании — показатель истинного отношения Запада к демократии. Постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин предполагает, что, представляя каталонский референдум законным актом, необходимо открыть испанскую конституцию и прочитать, что судьбоносные для государства вопросы решаются путем всенародного голосования (не только жителей одного региона).

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Ссылаться на право нации на самоопределение в отношении каталонского референдума — это прикрывать реальную подоплеку дела. Существующее в Испании понятие «исторически сложившейся нации» (утверждаемое всенародным голосованием) описывает народы, которые объявляют «о своей коллективной идентификации на основе языкового и культурного единства, отличного от единства населения, проживающего на остальной территории Испании». Законодательно признанный статус такой «исторически сложившейся нации» относится в том числе к нациям, живущим в Андалуссии, Арагоне, Валении, на Балеарских и Канарских островах и в Каталонии.

Что же касается законности референдума, то, покуда он не одобрен центром, его нельзя считать законным. Конституция Испании предусматривает меры против автономий, которые не соблюдают законодательство страны, эти меры включают приостановление действия статуса автономии для данной территории и возможность введения внешнего управления.

При чем здесь Крым, читайте в статье: Еще раз о двойных стандартах, или Почему каталонский референдум вне закона

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