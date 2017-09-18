Санкт-Петербург, 18 сентября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сегодня, 18 сентября, дал правительству города месяц на то, чтобы определиться с проектом реконструкции разрушающегося архитектурного комплекса Конюшенного ведомства в центре Северной столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Конюшенного ведомства

На Совете по инвестициям в Смольном инвесторы представили два проекта развития территории Конюшенного ведомства, переоборудования ее под современное использование.

Первый проект представило ООО «Тандейм-Истейт», которое реализует такие проекты, как «РОМБ» и «Артплей Spb». По мнению компании, она сможет реконструировать Конюшенное ведомство и создать там арт-кластер с зонами для творчества, образования, развлечений, торговли и выставок примерно за 1,9 млрд рублей. Городские инвестиции не потребуются, заметил председатель совета директоров компании Виктор Игнатьев.

Однако проект окупится, согласно его ожиданиям, через 49 лет, что насторожило вице-губернатора Александра Говорунова. «С позиции бизнеса это странно звучит», — заметил чиновник. Но Игнатьев сообщил, что у компании есть другие прибыльные проекты в Петербурге. «Я думаю, мы можем сделать интересный и значимый проект для города», — сказал он.

При этом Игнатьев признал, что пока оценка требуемых вложений основана лишь на анализе состояния Конюшенного ведомства «выше земли», без учета состояния фундамента и других проблем с почвой, более точную сумму можно будет назвать только после историко-культурной экспертизы.

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Второй проект представил совладелец УК «СТАРТ Девелопмент» Захар Смушкин. Он назвал аварийное Конюшенное ведомство «язвой» на карте города и предложил включить его в так называемый «триптих», наравне с Эрмитажем и Русским музеем, в «золотом треугольнике» в центре города. По его представлениям, Эрмитаж должен отвечать за западное искусство, Русский музей — за отечественное, а новые концептуальные галереи Конюшенного ведомства будут отданы современному искусству, которого в городе не хватает.

«СТАРТ-Девелопмент» предполагает, что вложения в проект должны быть почти в 4 раза больше — более 8 млрд рублей. При этом компания собирается работать на площади вдвое больше — не только территории самого Конюшенного ведомства и его земельного участка (около 24 тыс. кв. метров), но и двух зданий перед ведомством аналогичной площади. Кроме того, предполагается создать подземный паркинг.

Реконструкция Конюшенного ведомства будет первым этапом проекта, причем из 24 тыс. кв. метров 17 тыс. предполагается отдать под выставочно-музейные пространства, а 7,6 тыс. кв. метров — под коммерческие помещения. Это обойдется в 6,4 млрд рублей.

Вторым этапом станет создание подземной стоянки стоимостью около 1,4 млрд рублей, третий этап — реконструкция двух зданий перед Конюшенным ведомством площадью 20−22 тыс. кв. метров за 800 млн рублей.

«Это позволит создать креативное пространство в «золотом треугольнике» — самом центре города, куда и приезжают по 10−12 млн туристов ежегодно», — сказал Смушкин.

Оба варианта ориентированы на концессионное соглашение с городом, но, согласно идее второго проекта, петербургский бюджет должен будет вложить около 50% необходимой суммы. В этом случае окупаемость бюджетных инвестиций, согласно прогнозам Смушкина, может наступить примерно через 18 лет. «СТАРТ-Девелопмент» готова подписать соглашение уже в мае 2018 года.

Георгий Полтавченко потребовал от Смольного в кратчайшие сроки определиться с проектом и начать его реализацию. При этом перспектива вкладывать в Конюшенное ведомство бюджетные деньги ему не по душе, хотя он и считает второй вариант более масштабным и впечатляющим.

«Тема давно назревшая. Мне обе концепции нравятся, вторая более интересная с точки зрения глобальности, охвата большей территории, создания пространства, которого в городе просто нет. Первый более локальный. Но на месте стоять нельзя, надо срочно идти дальше. Мы проводим первоочередные мероприятия по поддержанию объекта, чтобы обезопасить его от дальнейших разрушений. Но тянуть абсолютно не стоит, он в очень серьезном, сложном положении. Надо срочно принимать решение», — сказал губернатор.

В течение месяца вице-губернатор Игорь Албин, КГИОП и Совет по сохранению культурного наследия должны будет выбрать один из двух вариантов и определиться с объемом работ и источниками финансирования, если оно необходимо.

«Прозвучавшая тема с участием города в проекте — честно скажу, не вдохновляет меня лично, сумма приличная», — добавил Полтавченко.

Справка:

Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея.

Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720—1723 гг. В 1817—1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Центральный объем симметричного здания — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.).

Императорское Конюшенное ведомство — уникальный памятник культуры, который в настоящий момент находится в аварийном состоянии и требует принятия срочных мер по реновации, не раз отмечали в Смольном.