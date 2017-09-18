Ашхабад, 18 сентября, 2017, 16:27 — ИА Регнум. В столице Туркмении проходят пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Церемония открытия Азиады — 2017 состоялась накануне, 17 сентября, на специально построенном для этого международного спортивного мероприятия Олимпийском стадионе, сообщают туркменистанские СМИ.

president.am Открытие V Азиатских игр в Туркменистане

Игры будут проходить в течение 11 дней на расположенных в Ашхабадском олимпийском городке 15 спортивных объектах, чья стоимость превышает $5 млрд (287,67 млрд рублей по текущему курсу).

Участие в Азиаде принимают более 60 команд, чьи спортсмены представляют страны Центральной и Южной Азии, Океании, также под флагом Олимпийского совета Азии выступит команда беженцев. Свыше 5,5 тыс. атлеты будут бороться за 1844 медалей в 21 спортивной дисциплине.

В качестве специальных гостей на Азиатские игры прибыли президенты Армении Серж Саргсян, Афганистана Ашраф Гани, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Молдавии Игорь Додон, Пакистана Мамнун Хусейн, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и глава Татарстана Рустам Минниханов.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2010 года Олимпийский совет Азии проголосовал за избрание столицы Туркмении в качестве места для проведения пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Среди республик Среднеазиатского региона Туркмения этой чести удостоилась первой.

Власти Туркмении уделили вопросу возведения современных спортивных объектов для проведения Азиады — 2017 повышенное внимание — президент Гурбангулы Бердымухамедов и другие высокопоставленные чиновники регулярно посещали Олимпийский стадион с проверками.

Как отмечают туркмениские правозащитники местные бизнесмены, госслужащие и работники бюджетной сферы неоднократно жаловались на то, что их негласно принуждают отчислять треть зарплаты на строительство спортивных объектов и подготовку к Азиатским играм, а также не позволяли уйти в отпуск.