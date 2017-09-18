Барнаул, 18 сентября, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Конфузом обернулся митинг против отмены выборов в Барнауле и за отставку губернатора, который алтайские коммунисты намеревались провести накануне, 17 сентября в 17 часов на площади Свободы в Барнауле. Руководство алтайского отделения КПРФ предпочло умолчать о том, что время и место проведения митинга с заявленным числом участников в 1 тысячу человек, не согласовано. Активисты, сторонники и журналисты (порядка 200 человек) узнали об этом, прийдя в означенное место за несколько минут «до часа х», где первый секретарь Мария Прусакова попросила всех разойтись, дабы «не подвергать опасности детей, которыми прикрылась власти».

Светлана Шаповалова «Несостоявшийся» митинг КПРФ в Барнауле

Светлана Шаповалова «Несостоявшийся» митинг КПРФ в Барнауле

Между тем, приглашения на мероприятие и листовки распространялись до последнего. Также были задействованы социальные сети и активисты из других населенных пунктов Алтайского края. Причем, судя по сообщениям сотрудников пресс-службы КПРФ, организованный визит бийчан в Барнаул, якобы пресекли сотрудники правоохранительных органов. Правда, в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю заверили, что никаких задержаний не производилось. Скорее всего, так оно и было, судя по тому, что на несостоявшемся митинге присутствовал даже один из самых скандальных представителей Бийска — судимый за кражу Евгений Корчагин (Напомним, в 2016 году он прославился тем, что повторил «подвиг» киношного героя Михаила Евдокимова, отправившись в Москву, «за правдой», на жёлтом «Запорожце». Перед муниципальными выборами господин Корчагин примкнул к коммунистам и при помощи протестного электората стал депутатом).

Светлана Шаповалова Правоохранительные органы на пл. Свободы в Барнауле «Несостоявшийся» митинг КПРФ

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Действительно, на площади Свободы, куда коммунисты так активно и настойчиво приглашали своих сторонников, накануне проводилось ещё одно мероприятие: далёкое от политики, но тоже массовое: судя по баннеру, ребята из летнего лагеря проводили свою показательную линейку. Но прибывшая туда первый секретарь алтайского отделения КПРФ Мария Прусакова заявила собравшимся: мол, митинга не будет, так как власть против оппозиционеров выставила детей. Интересно, что в барнаульской мэрии, полагают, что митинга коммунистов на площади Свободы и не должно было проводиться.

Светлана Шаповалова Мероприятие, далёкое от политики, проводилось на пл. Свободы в Барнауле

«Руководство КПРФ было надлежащим образом уведомлено о мероприятиях, посвященных дню города и 80-летию Алтайского края и согласилось с нашей рекомендацией провести свое мероприятие в гайд-парке на ул. Титова. Если Мария Прусакова теперь заявляет, что, коммунисты якобы не знали о том, что площадь Свободы будет задействована для проведения детского мероприятия, и, вопреки обещаниям, отправились на площадь Свободы, значит её действия можно расценивать как ложь и провокацию», — заявили ИА REGNUM в администрации Барнаула.

Кстати, в истории с несостоявшимся митингом была еще одна интересная особенность: КПРФ мэрию уведомила лишь о проведении митинга за отмену выборов депутатов городской думы Барнаула, а в листовках и приглашениях, которые в спешном порядке огромным тиражом (по информации политтехнолога Константина Лукина, он составил 100 тысяч экземпляров) напечатали коммунисты, была обозначена еще и отставка губернатора.

Именно этой теме и нарушениям при досрочном голосовании была посвящена большая часть вчерашнего выступления Марии Прусаковой. Впрочем, скандальные заявления коммунистов, не подкрепленные доказательствами, а то и вовсе абсурдные, звучали и ранее.

Светлана Шаповалова Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова

Чего только стоит недавнее утверждение первого секретаря: лучше бы краевой минздрав деньги на профилактику женских патологий тратил, чем на «четырехмесячные плоды в инкубаторах».

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Кстати, в районных ячейках КПРФ тоже скопилось уже порядком недовольных неуважительным отношением Марии Прусаковой к пожилым людям и пренебрежением к их просьбам (знаю об этом из первых уст, польку в последнее время приходилось часто бывать в различных населенных пунктах Алтайского края).

Может быть поэтому, в очередной раз послушать слова коммунистки пришли около 200−300 человек, тогда как приглашений на этот митинг КПРФ напечатала 100 тысяч. А по поводу сути самого конфуза с отмененным коммунистами митингом хочется вспомнить армейский анекдот: «Мы с отцом за дровами, остальные — разойтись!». Не слишком, мягко говоря, уважительное отношение к электорату было проявлено.