Алтайские единороссы чуть не проиграли выборы в Бийске

Бийск, Алтайский край, , 10:09 — REGNUM Алтайизбирком обнародовал предварительные данные об итогах голосования за депутатов городской думы Бийска VII созыва. Они свидетельствуют о том, что представителям КПРФ, за которых во втором по величине городе Алтайского края проголосовали 11 145 человек, до полной победы не хватило порядка 0,45% голосов. Именно такой разрыв показали коммунисты и единороссы (последние получили 32% голосов избирателей, 11 299 человек).

Третье место жители алтайского наукограда отдали ЛДПР (16.69%, 5814 человек). «Справедливой России» отдали предпочтение 13.94% участников голосования (4854 человек).

Напомним, Бийская гордума (впрочем, как и Барнаульская) избиралась по единому и одномандатному округам.

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Во втором случае предпочтения избирателей оказались тоже достаточно любопытными. Из 15 возможных мандатов партии власти удалось получить 10. Из победителей оппозиции интересным представляется примкнувший к коммунистам судимый за кражу Евгений Кочергин, прославившийся тем, что летом 2016 года повторил «подвиг» киношного героя Михаила Евдокимова, отправившись в Москву, «за правдой», на жёлтом «Запорожце».

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Также в гордуму Бийска от КПРФ проходят консультант-продавец Василий Белокрылов, трижды судимый Константин Шабалин («Союз ветеранов Афганистана г. Бийска»), депутат прошлого созыва, пенсионер Юрий Голунов. Один мандат достался справедливороссам: общественница Елена Рычкова победила на 9 округе.

На результаты голосования ожидаемо повлиял раскол элит, только усилившийся в отсутствии главы администрации Бийска (Николай Нонко досрочно ушёл в отставку, достойного преемника на его пост, похоже, не нашлось).

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Как Барнаул, наукоград неохотно шёл на выборы. Итоговые данные по явке еще не объявлены, но по состоянию на 18:00 10 сентября 2017 года она составляла порядка 20%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Алтайском крае состоялась одна самых масштабных избирательных кампаний в России. Жителям региона предстояло избрать 978 депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского и городского уровней и 197 глав поселений. Выборы городских дум проходили в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Яровом. Депутатов районного уровня выбирали жители 46 районов края.

Как и ожидали эксперты, почти все выборы прошли при низкой конкуренции и небольшой явке. О кадровом голоде в политической сфере, особенно на муниципальном уровне, свидетельствует тот факт, что многие политические силы используют «паровозов» — политиков, работающих на более высоких уровнях власти.

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