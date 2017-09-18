Москва, 19 сентября, 2017, 01:14 — ИА Регнум. В число очевидных проблем современной российской медицины входит не столь редко встречающаяся низкая квалификация врачей, особенно в поликлиниках и областных лечебных учреждениях. Среди наиболее значительных причин создавшегося положения постоянный автор ИА REGNUM Леонид Нерсисян называет последипломное образование врачей.

Медпункт

Последипломное образование (интернатура, ординатура и аспирантура (опционально)) позволяют получить специалисту конкретизированные знания и практические навыки. Отмена с текущего года интернатуры, обучение в которой длилось год и давало возможность освоить ограниченное число специальностей, приводит к тому, что выпускник медицинского вуза может работать участковым терапевтом сразу по окончании учебного заведения. Необходимость получить опыт под контролем старших коллег отменяется.

Обучение в ординатуре сейчас продолжается два года и дает возможность освоить и хирургические специальности. Основная проблема, связанная с этим процессом, состоит в несоответствии реальности и заявленных задач. Клинические ординаторы (кстати, работающие бесплатно, а то и платящие за обучение) на отделениях оказываются, по сути, чернорабочими, будучи в большинстве своем лишены шанса освоить даже простые хирургические вмешательства. А изучение теории и контроль знаний на многих кафедрах отсутствуют как таковые.

И это не все проблемы. О других трудностях в повышении качества медицинского образования и о способах выхода из ситуации читайте здесь: Медицинское образование в России надо спасать

Обратите также внимание на другие аналитические материалы Леонида Нерсисяна.