Шанхай, Китай, 18 сентября, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Муниципалитет Шанхая сообщил об успешном завершении переноса главного здания Храма нефритового Будды. За две недели китайские строители перенесли здание, построенное более 100 лет назад, на 30 метров без ущерба для архитектурного наследия города.

Iamtherealnick Храм нефритового Будды в Шанхае

Центральное здание храмового комплекса было перенесено на 30,66 метра на север, кроме того вековое строение было поднято на 1,05 метра в целях увеличения места для посетителей храма, пишет «Наньцзао жибао».

Храмовый комплекс был построен в 1882 году, ежегодно его посещает более 2 млн жителей Шанхая и гостей города. В дни религиозных праздников Храм нефритового Будды посещает более 100 тыс. человек ежедневно.

Настоятель храма Юэ Син поблагодарил строителей за проделанную работу и заверил общественность в том, что ни одна статуя или элемент храма во время переноса не пострадали. Храм нефритового Будды уже открыл свои двери для молящихся.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Шанхае ранее использовали аналогичную технологию для переноса здания школы в 2009 году и концертного зала в 2002 году. В ходе строительных операций оба здания не пострадали.