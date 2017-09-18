Нижний Новгород, 18 сентября, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Лозунг «Ипотека — лучший контрацептив» стал одним из тех, с которыми нижегородские дольщики компании «Квартстрой-НН» провели в минувшие выходные митинг «Бездомное детство», попытавшись в очередной раз обратить внимание властей на свое бедственное положение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Пустые коляски как символ того, что ипотечники не могут позволить себе завести детей

На этот раз обошлось без гробов и виселиц. В качестве креативной части митинга собравшиеся использовали картонные коробки и пустующие детские коляски. Коробки должны были олицетворять то единственное жилье, которое на сегодня обманутые дольщики могут предложить своим детям.

Андрей Репин ИА REGNUM Квартира или ребенок — приходится выбирать

Андрей Репин ИА REGNUM Картонные коробки — единственное жилье, которое могут предложить своим детям обманутые дольщики

Пустые коляски стали символом того, что существующая на сегодня система ипотечного кредитования ставит молодых людей перед серьезным выбором — завести ребенка или купить квартиру в ипотеку. По мнению участников митинга, и ребенка, и ипотеку в финансовом плане россиянам потянуть практически невозможно.

Андрей Репин ИА REGNUM Парад пустых колясок

В митинге приняли участие более 600 человек, из которых около 100 человек — дети. Родители специально вывели их на митинг. На митинг пришли обманутые дольщики проектов «Смарт-Сити» и ЖК «На Гончарова», реализацией которых занималась компания «Квартстрой-НН».

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Они потребовали от властей более решительных действий при решении их проблемы. Митингующие заочно напомнили губернатору Валерию Шанцеву, что именно областное правительство рекламировало проект «Смарт-Сити», реализуемый в рамках программы «Жилье для российской семьи», активно приглашало нижегородцев покупать квартиры. Припомнили Шанцеву и фотографии с руководителями компании, которые в настоящий момент находятся в федеральном розыске.

Андрей Репин ИА REGNUM Губернатору припомнили, как он приглашал нижегородцев в программу «Жилье для российской семьи»

Дольщики требуют провести проверку обоснованности действий руководителей подразделений органов исполнительной власти по контролю за долевым строительством. При выявлении нарушений привлечь к ответственности вплоть до отстранения от должности в связи с несоответствием занимаемой должности и формального отношения к исполняемым обязанностям.

Также обманутые дольщики так же просят провести проверку обоснованности выдачи разрешений на объекты жилищного строительства в ЖК «Смарт-Сити».

Кроме того, дольщики призывали Сбербанк РФ провести полную заморозку платежей, ввести ипотечные каникулы на время достройки жилья, провести реструктуризацию или рефинансирование ипотеки. Также они просят у банка льготный кредит для застройщика, который взялся бы достроить жилой комплекс. Гарантом, по мнению дольщиков, должно выступить правительство Нижегородской области.

Андрей Репин ИА REGNUM Пустые коляски

Участники митинга приняли коллективное обращение к президенту РФ, губернатору Нижегородской области, региональный и федеральный Минстрой, в Сбербанк РФ и органы прокуратуры.

Андрей Репин ИА REGNUM Обманутые дольщики вывели на улицу детей с плакатами

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2017 года в Нижнем Новгороде прошла серия пикетов дольщиков компании «Квартстрой-НН». Так, в марте на улицу вышли дольщики, которые уже несколько лет ждут своих квартир в квартале «Европейский». В ходе мероприятия группа пикетчиков вынесла на площадь обитый тканью гроб с надписью «Не дождался». Пикетчики возложили к гробу три венка: «От губернатора», «От законодателей» и «От министерства строительства». По данным организаторов мероприятия, несколько дольщиков уже умерли, так и не дождавшись своих квартир.

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Дольщики «Квартстрой-НН» утверждают, что их дома первого проекта должны были быть сданы с 2011 по 2014 годы, второго — до конца 2015 года. Но пока своего жилья они так и не дождались. В ОАО «Квартстрой» тогда утверждали, что у компании возникли проблемы с финансированием из-за того, что стратегический инвестор Russia Development Fund вышел из проектов.

Андрей Репин ИА REGNUM Представителей областного правительства ждали на митинге, но они не пришли

В мае 2017 года дольщики «Квартстоя» разбили палаточный лагерь в поселке Новинки у того места, где должен был быть построен ЖК «Смарт-Сити». На фоне этого лагеря они записывали видеообращения, которые направляли в Минстрой РФ, генпрокурору Юрию Чайке и министру МВД Владимиру Колокольцеву. В своем обращении они просили признать стройку проблемной и принудить застройщика приступить к работам.

Летом 2017 года СК РФ возбудило уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств дольщиков для строительства жилья в ЖК «Смарт-Сити». Первоначальный срок передачи дольщикам построенного жилья был установлен в IV квартале 2015 года и неоднократно переносился.

Андрей Репин ИА REGNUM Дети стали одними из главных участников митинга

По результатам прокурорской проверки было установлено, что застройщик заключил договоры участия в долевом строительстве квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах с ООО «УК «Квартстрой», которое в свою очередь заключало с гражданами договоры уступки права требования на такие помещения. Эти договора были заключены с нарушением требований ст. 11 федерального закона о долевом строительстве жилья, так как ООО «УК «Квартстрой» в полном объеме не осуществлена оплата цены заключенных с застройщиком договоров долевого участия. Перевод долга на новых участников долевого строительства не осуществлялся.

Позже были задержаны гендиректор ООО «Квартстрой-НН» Сергей Жмаев и директор Нижегородского филиала ООО «УК Квартстрой» Анастасия Одинокова. В федеральный розыск были объявлены также вице-президент ООО «УК «Квартстрой» Александр Байгушев и председатель совета директоров компании ООО «УК «Квартстрой» Александр Делис, а также президент компании Павел Власюк.

Андрей Репин ИА REGNUM Участница митинга

При этом многочисленные примеры того, какие проблемы могут возникнуть у обманутых дольщиков, не останавливают нижегородцев от участия в долевом строительстве. По итогам 2016 года в Нижегородской области заключено рекордное с начала реализации программы «Жилье для российской семьи» количество договоров участия в долевом строительстве.

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По состоянию на 1 января 2017 года более 2000 нижегородских семей заключили договоры долевого участия в строительстве жилья в 2016 году, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.