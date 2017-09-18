Санкт-Петербург, 18 сентября, 2017, 15:11 — ИА Регнум. В Петербурге 15 сентября стартовал XXVII Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку». В программу фестиваля вошли около 200 фильмов из 80 стран.

Фото пресс-службы МКФ «Послание к человеку» Церемония открытия фестиваля и выстрел из пушки Петропавловской крепости

Церемония открытия фестиваля состоялась на Дворцовой площади. Ведущими стали Павел Прилучный и Агата Муцениеце.

Открыл церемонию симфонический оркестр «Таврический» под управлением художественного руководителя и дирижера Михаила Голикова, исполнив «Марсельезу», которую специально для церемонии аранжировал композитор Мурад Кабардоков. Продолжил музыкальную программу солист Мариинского театра Григорий Чернецов, исполнивший арию Фигаро.

С приветственной речью выступили исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов, президент кинофестиваля Алексей Учитель и председатель жюри международного конкурса Арутюн Хачатрян.

Фото пресс-службы МКФ «Послание к человеку» Профессор университета штата Флорида Драган Куюнджич читает лекцию «Ликвификация и ликвидация музея у Сокурова и Шнурова»

В рамках церемонии был вручен почетный приз фестиваля «За вклад в искусство кино, за мужество и точность в изображении истории XX века» французскому режиссеру-документалисту Клоду Ланцману. 16 сентября режиссер произвел ритуальный выстрел из пушки Петропавловской крепости, который по традиции производится ровно в полдень с 1873 года.

Фильмом открытия фестиваля стала картина Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». На Дворцовой площади была показана полная оригинальная версия ленты, отреставрированная голландским киноинститутом EYE. Специально для церемонии открытия фестиваля Мурад Кабардоков написал музыкальную партитуру для фильма. На следующий день на пресс-конференции Алексей Учитель заявил, что приложит все усилия для того, чтобы музыка композитора была записана в студии, а фильм «Человек с киноаппаратом» был выпущен с этой музыкой под логотипом фестиваля.

Завершил церемонию концерт музыкальной группы Therr Maitz основанной музыкантом, продюсером и композитором Антоном Беляевым.

Фото пресс-службы МКФ «Послание к человеку» Член международного жюри, китайский режиссер Чжао Лян проводит мастер класс в СпбГИКиТ

16 сентября член международного жюри, китайский режиссер Чжао Лян провел мастер класс в СпбГИКиТ. В этот же день в лектории Главного штаба Эрмитажа философ и культуролог, профессор университета штата Флорида Драган Куюнджич прочел лекцию «Ликвификация и ликвидация музея у Сокурова и Шнурова». В рамках фестиваля будет показан документальный фильм режиссера «В Питере — петь».

Кроме того, 17 сентября для участия в фестивале приехал американский актер Эрик Робертс. 20 сентября министр культуры РФ Владимир Мединский вручит актеру почетный приз фестиваля, после чего гостям церемонии будет показан фильм Андрея Кончаловского «Поезд-беглец», в котором Эрик Робертс исполнил одну из главных ролей.

Фестиваль документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к Человеку» проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 1989 года. Появился в результате преобразования документальной секции Московского Международного кинофестиваля в отдельный Ленинградский международный фестиваль документальных фильмов.