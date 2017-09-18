Мэдисон, США, 18 сентября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что Земля может столкнуться с Марсом через миллиарды лет. Об этом сообщается на сайте университета Висконсина.

Pxhere.com Столкновение

По словам исследователей, орбиты Марса и Земли рано или поздно пересекутся. Это произойдёт, когда орбита Красной планеты изменит свое положение и притянет к себе Землю, что станет причиной глобальной катастрофы.

Теория о столкновении планет не является новой. Существует гипотеза, что на раннем этапе формирования Солнечной системы Земля столкнулась с планетой Тейя. В результате этого столкновения из частей Земли, выброшенных на орбиту, образовалась Луна.

По словам учёных, на сегодняшний день Солнечная система является очень устойчивой.

Ранее сообщалось, что Земля должна столкнуться с неизвестной планетой, которая несётся на большой скорости и имеет V-образный шлейф из частиц, появившийся из-за высокой скорости. Это столкновение может произойти через несколько сотен лет.