Москва, 18 сентября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Правительство России внепланово повысит акцизы на топливо по 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года, соответствующие решения были приняты на бюджетных совещаниях в правительстве, сообщают 18 сентября Ведомости со ссылкой на федеральных чиновников.

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Такое повышение существенно отличается от нормы, установленной налоговым кодексом: документ предписывает индексировать акцизы примерно на 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизтоплива на 4% инфляции.

Чиновники ожидают, что доходы в бюджет от повышения акцизов в 2018 году составят 55−60 млрд рублей — это дополнительная сумма к 25 млрд рублей, которые бюджет получит от индексации акцизов на инфляцию.

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Из письма Минэнерго в Минфин и аппарат правительства следует, что розничная стоимость топлива в 2018 году может вырасти на 1,5%, или на 60 копеек. Кроме того, существуют риски роста цен на 2,8 рублей до конца 2017 года. В совокупности цена на бензин в рознице может достигнуть 40 рублей — психологически важно отметки для автомобилистов и предпринимателей.

Министерства и ведомства в правительстве России, курирующие данный вопрос, пока не дают комментарии, ссылаясь на то, что бюджет еще не утвержден правительством. Ожидается, что документ будет принят сегодня, 18 сентября.