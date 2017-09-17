Анталья, Турция, 17 сентября, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в турецкой провинции Анталья. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает Habertürk.

Kaatjem Авария

Сообщается, что туристический автобус перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья. В автобусе находились 27 пассажиров.

По предварительным данным в результате ДТП погибли два человека. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Гражданство попавших в аварию туристов пока не сообщается.