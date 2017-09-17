Мадрид, 17 сентября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. «По мнению заместителя председателя Европейской Комиссии Юрки Катайнена, «ни в коем случае нельзя допустить, чтобы капиталы из стран, не входящих в ЕС, вливались в европейские ведущие предприятия». Финский политик уверен, что приток инвестиций в энергетические компании ЕС может иметь злонамеренный характер и диктоваться желанием некоторых государств заслать в Европу троянских коней», — пишет испанский информационно-аналитический портал El Confidencial.

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Под некоторыми государствами, упомянутыми, но не названными конкретно в тексте речи Катайнена, подразумеваются, считает издание, «Китай и Россия в первую очередь, которые, купив напрямую или через посреднические, а иногда и подставные фирмы значительные доли в энергокомпаниях ЕС, получат право доступа к рубильнику, с помощью которого будут влиять на политику государств, входящих в ЕС, и на сообщество в целом».

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С Катайненом согласна комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, считающая, что «установив нормы контроля над прямыми инвестициями и ограничения на размеры пакетов акций, которые могут принадлежать зарубежным инвесторам, мы сможем коллективно отвечать и защищать наши европейские стратегические интересы в случае возникновения угрозы им».

«В настоящее время число компаний, контролируемых другими странами, действующими в Европейском союзе, относительно невелико, — отмечает брюссельский корреспондент СМИ Анхель Мартинес. — Но, по мнению Европейской комиссии, эти предприятия имеют «значительное экономическое влияние» из-за их размера (выше среднего) и поскольку они сосредоточены в «жизнеопределяющих» секторах, таких как информационные технологии и электроника (с соглашениями на сумму € 323 млрд во втором квартале 2017 года), телекоммуникации, технологии здравоохранения, энергетика, аэрокосмическая и оборонная отрасли. Их присутствие также заметно в сферах недвижимости и финансов (с оборотом сумм € 274 млрд и € 228 млрд, соответственно).

Соединенные Штаты остаются крупнейшим иностранным инвестиционным партнером в ЕС (41% в 2015 году), за ним следуют Швейцария (11%) и Япония (2,9%). Однако за последние два десятилетия присутствие этих государств сократилось, что привело к более широкому проникновению Бразилии (2,2% в 2015 году по сравнению с 0,2% в 1995 году), Китая и Гонконга (по 2%) и России (1,1%).