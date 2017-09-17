Дамаск, 17 сентября, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска при поддержке отрядов ополчения и союзных сил смогли освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) районы Мариия и Хувейджат Мариия на юго-востоке города Дейр-эз-Зора. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе операций по освобождению города.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что сирийские правительственные войска вышли к Евфрату, освободив районы Мариия и Хувейджат Мариия.

Уточняется, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отброшены от авиабазы Дейр-эз-зора более чем на пять километров.

В основном террористы бегут в сторону города Маядин, часть из них перешла Евфрат.