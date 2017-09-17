Москва, 17 сентября, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере прав защиты потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает о вспышке коронавируса в Саудовской Аравии. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

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«По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 13 по 30 августа в Саудовской Аравии зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса (MERS-CoV), включая два летальных исход», — сказано в сообщении ведомства.

В связи с этим Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, 8 сентября Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке сибирской язвы в Италии в районе Рима.

Кроме того, стало известно о росте заболеваемости гепатитом Е в Великобритании. Также возросло число заболевших энтеровирусной инфекцией в Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз крупная вспышка коронавируса MERS была зарегистрирована в 2015 году в Южной Корее. Тогда погибли 33 человека. Заражению подверглись более 200 человек.

Коронавирус MERS-CoV был обнаружен в Саудовской Аравии в 2012 году.