Москва, 17 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. «Монреальский протокол должен быть запрещен», — заявил на пресс-конференции «От Монреальского протокола к Монреальскому трибуналу» Игорь Мазурин — автор самого энергоэффективного и безопасного хладона R510, разработанного специально для космической станции «Мир». Ведущий российский эксперт по химическим веществам, регулируемым Монреальским протоколом, поймал сторонников протокола, как говориться, за руку. Дело в том, что из данных, недавно опубликованных в отчетах Межправительственной группы экспертов по климату, следует, что время жизни в атмосфере опасных для озона газов составляет не тысячи лет, а всего лишь два года.

Молнии — чистильщики атмосферы

Советскими физиками этот вопрос был изучен еще в 40—60-е годы. Причина столь быстрого разрушения неосновных газов атмосферы связана с грозовыми разрядами, которые профессор И.С. Стекольников образно назвал «чистильщиками атмосферы», и за год таких разрядов в земной атмосфере Земли происходит приблизительно 3 млрд. Многократно завышенная продолжительность жизни газов в атмосфере — фундамент антропогенной фреоновой гипотезы разрушения озоносферы. Фундамент оказался гнилым, вся фальшивая конструкция Монреальского протокола повалилась.

«Гипотеза, которая не подтвердилась за 30 лет и не дала никаких результатов, однозначно должна быть признана ошибкой», — констатировал учёный.

Игорь Мазурин так подвел итог 30-летних запретов дешевых, эффективных и безопасных для человека и, как выяснилось, и для озоносферы веществ на все более дорогие и более опасные суррогаты:

«Они замахнулись на задачу, которую не решили, в надежде на то, что ученые им изобретут полноценные аналоги запрещенных фреонов. Ничего не произошло, поэтому произошла катастрофа. Они оказались несостоятельными в главном: они не предложили альтернатив. А то, чем сегодня пользуются люди, откровенно ядовитое и взрывоопасное. То есть возник вопрос, а где конституционная гарантия по здоровью человека», — возмутился участник встречи в ИА REGNUM.

Результатом Монреальского протокола стала не только потеря Россией холодильной и специализированной химической промышленности хладонов, пожаротушащих и вспенивающих веществ, но и снижение энергоэффективности холодильников и кондиционеров на 20%, что привело к значительному увеличению выбросов парниковых газов, с которыми борются Киотский протокол и Парижское соглашение. Более того, каждый домашний холодильник и кондиционер превратился в хронической источник токсической, взрывной или пожарной опасности. Предложенные на замену традиционным хладагентам суррогаты не обладают качествами отвергнутых фреонов, но стоят в 10 раз дороже. А теперь суррогаты меняют на суррогаты суррогатов, которые стоят еще дороже и еще опаснее прежних! От этих суррогатов погибло и пострадало очень много людей, информацию об этом стараются скрывать, придумывая другие причины.

«Вне зависимости от решения российской власти о целесообразности выхода России из Монреальского протокола, для возрождения российской холодильной промышленности и восстановления экспортного потенциала по фреонам, которые СССР продавал в больших количествах, мы всегда можем воспользоваться предложением выдающегося французского вулканолога Гаруна Тазиева по извлечению неантропогенных фреонов из вулканических газов. Эта дверь для нас была открыта с самого начала. При астрономических ценах на суррогатные хладагенты можно с уверенностью сказать, что извлечение фреонов с помощью сорбентов из атмосферы Камчатки, Сахалина и Курил и фумарольных газов вулканов будет заведомо рентабельным. По такой же схеме сегодня во всем мире разрабатываются технологии извлечения углекислого газа из атмосферного воздуха и промышленных выхлопов под предлогом борьбы с глобальным потеплением. Почему же очевидным решением проблемы, которое еще в 1980-е годы предложил Тазиев, не воспользовались авторы Монреальского протокола? Видимо, только потому, что на вулканические газы у Дюпона не было патента», — грустно пошутил Игорь Мазурин.

Что же в ООН праздновали 16 сентября? Почему при столь плачевных итогах лозунгом торжеств по случаю 30-летия Монреальского протокола стала фраза «Мы все озоновые герои»? Герои чего? Этот вопрос задают миру участники пресс-конференции «От Монреальского протокола к Монреальскому трибуналу», которая прошла в канун юбилея подписания одиозного соглашения в ИА REGNUM.