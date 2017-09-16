Донецк, 16 сентября, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, председатель Народного совета Денис Пушилин заявил, что гуманитарная ситуация в ДНР значительно изменилась с 2014 года, распределение и упорядочивание помощи от России целесообразно. Об этом он рассказал в интервью республиканским СМИ.

Mchs.gov.ru Российский гуманитарный конвой в Донбассе

«Учитывая запуск предприятий, переведенных под внешнее управление ДНР, увеличение объемов производства и товарооборота, рост объема реализованной промышленной продукции, гуманитарная ситуация в Донецкой Народной Республике сегодня значительно отличается от положения дел в 2014—2016 годах. Соответственно изменяются и гуманитарные потребности республики, а значит целесообразно проводить и перераспределение, упорядочивание оказываемой нам РФ помощи», — отметил Пушилин.

Читайте также: С граждан ДНР принудительно пытались взыскать почти миллиард рублей

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Москва откажется от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в пользу Крыма, и сообщил, что речь идет об упорядочивании поставок. Соответствующее заявление было сделано на встрече с журналистами 15 сентября.

«Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, не идет и не будет идти. По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», — сказал Песков.

Он пояснил, что в настоящий момент «идет определенное перераспределение, но вместе с тем, это не значит, что будет какое-то сокращение каких-то направлений в пользу других, речь идет просто об упорядочивании».

Читайте также: Металлургическому комплексу ДНР грозит отток кадров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что в министерстве финансов прорабатывают вопрос об исключении из федерального бюджета расходов, связанных с «гуманитарной поддержкой отдельных территорий».

Согласно протоколу совещания 1 сентября у вице-премьера Дмитрия Козака, на который ссылались источники, правительство РФ планирует потратить 85 млрд рублей в 2018—2020 годах на строительство объектов в Крыму и для этого рассматривает возможность получить средства, направляемые в качестве гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР.

Читайте также: От какой поддержки ДНР и ЛНР «поручили» отказаться Минфину РФ