Екатеринбург, 16 сентября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Территорию свалки на 12 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги всё же ликвидируют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из местных садоводов.

mermyhh Свалка

По его словам, территорию засыпают щебнем. Возможно, её облагородят.

Напомним, свалка была закрыта по решению суда. Но активисты утверждают, что она функционирует до сих пор. Утром 16 сентября четверо граждан приковали себя возле свалки наручниками и требовали её закрытия. Полиция посчитапа акцию несанкционированной и забрала их в отделение.

Отметим, только за последний час с небольшим на свалку пытались проехать два грузовика. Один из них, завидев толпу людей, уехал.

Как заявляет министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов, в Свердловской области выявлено порядка 400 несанкционированных свалок. При этом всего около 20 обнаруженных нарушителей. Глава региона Евгений Куйвашев уже поручил Кузнецову разобраться со свалками.