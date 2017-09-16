Москва, 16 сентября, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Известный российский кинорежиссер Никита Михалков считает, что в скандале вокруг кинофильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя виноват «Фонд Кино», который собственно и выделил деньги на съемки. Об этом Михалков заявил накануне, 15 сентября, выступая на пресс-конференции, посвященной открытию Международного кинофестиваля «Евразийский мост».

Kremlin.ru Никита Михалков

Михалков воздержался от каких-либо оценочных суждений относительно «Матильды», сославшись на то, что картину не смотрел.

«Я не видел картину «Матильда», думаю, что здесь очень много спекуляций», — сказал кинорежиссер.

Он подчеркнул, что все проблемы с фильмом «Матильда» можно было предвидеть ещё на стадии выделения средств.

«Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с «Матильдой» связана исключительно с «Фондом кино», — сказал Михалков.

Он также пояснил, что любой автор должен понимать, на какие риски он идет, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых.

Напомним, у Михалкова произошел конфликт с «Фондом кино» в связи с изменением состава попечительского совета, в который он также входил.

В августе 2017 года Михалков заявил, что покидает попечительский совет «Фонда кино» в связи с принципиальными разногласиями по ряду вопросов. Он заявил, что попечительский совет Фонда принимает безответственные решения.

«То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, — это все результат этой безответственности», — заявил тогда Михалков.

Кроме того, он прямо заявил, что ещё одной причиной его ухода из «Фонда кино» стало включение в состав попечительского совета пресс-секретаря председателя правительства России Натальи Тимаковой.

Михалков подчеркнул, что с Тимаковой он находится на противоположных позициях — «человеческих и идеологических».

«Если бы она была просто членом попечительского совета — это одно дело, это разговор на равных. А когда туда приходит человек, облеченный большой властью и возможностями, значит, ее точка зрения будет превалировать», — считает Михалков.

Что касается «Матильды», то это фильм, посвященный истории любви цесаревича Николая Александровича (будущего последнего русского императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. С самого начала создания этого фильма в российском обществе наметился серьезный раскол.

Лидером движения за запрет этого фильма стала депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия»). Она прилагает массу усилий и не стесняется использовать административный ресурс для того, чтобы запретить этот фильм. Поклонская и её сторонники утверждают, что фильм оскорбляет чувства верующих, а также искажает исторические факты.

Фильм Учителя действительно несколько исказил факты взаимоотношений между Кшесинской и Николаем Александровчием, но сам кинорежиссер всегда утверждал, что снимает фильм «по мотивам», а не историческую реконструкцию.

Премьера фильма назначена на 23 октября. Уже сейчас многим кинотеатрам в стране стали присылать угрозы поджога, если они не откажутся показывать «Матильду».