Ялта, Крым, 16 сентября, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Виновником скандальной ситуации, которая сложилась с художественным фильмом «Матильда» российского режиссера Алексея Учителя, прежде всего является Фонд кино, сообщил журналистам режиссер Никита Михалков.

Fond-kino.ru Фонд Кино

На пресс-конференции перед началом международного кинофестиваля «Евразийский мост» Михалков заявил:

«Это решал Фонд кино, он должен нести ответственность, поскольку выделял деньги на уровне сценария».

Режиссер пояснил, что у него как у актера была возможность сыграть святого Луку, но он на это не согласился.

«Ты должен предполагать, что тебя ждет, если ты хочешь рассказать бытовую историю про человека, причисленного к лику святых, если ты идешь на это — не удивляйся», — сказал он.

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Напомним, предпремьерный показ «Матильды» начался 11 сентября, официально лента выйдет в российский прокат 26 октября 2017 года.

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа ленты после угроз в адрес прокатчиков.

Агрессивно настроены по отношению к ленте так называемые царебожники, которые видят в любовной связи цесаревича Николая (будущий император Николай II), показанной в фильме, атаку на его образ (РПЦ причислило Николая II к лику святых).

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