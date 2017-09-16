«Не удивляйся»: Михалков назвал виновников истории с «Матильдой»
Ялта, Крым, 16 сентября, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Виновником скандальной ситуации, которая сложилась с художественным фильмом «Матильда» российского режиссера Алексея Учителя, прежде всего является Фонд кино, сообщил журналистам режиссер Никита Михалков.
На пресс-конференции перед началом международного кинофестиваля «Евразийский мост» Михалков заявил:
«Это решал Фонд кино, он должен нести ответственность, поскольку выделял деньги на уровне сценария».
Режиссер пояснил, что у него как у актера была возможность сыграть святого Луку, но он на это не согласился.
«Ты должен предполагать, что тебя ждет, если ты хочешь рассказать бытовую историю про человека, причисленного к лику святых, если ты идешь на это — не удивляйся», — сказал он.
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Напомним, предпремьерный показ «Матильды» начался 11 сентября, официально лента выйдет в российский прокат 26 октября 2017 года.
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа ленты после угроз в адрес прокатчиков.
Агрессивно настроены по отношению к ленте так называемые царебожники, которые видят в любовной связи цесаревича Николая (будущий император Николай II), показанной в фильме, атаку на его образ (РПЦ причислило Николая II к лику святых).
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